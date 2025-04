Joan Laporta rechaza 30+15 millones, pero pide 50 en un solo pago para cerrar la salida del Barça

La buena temporada que está haciendo el Barça, llegando a vivo a la fase final de todas las competiciones, ha hecho levantar las alarmas de varios equipos europeos. Este año el equipo azulgrana está siendo un escaparate para muchos futbolistas jóvenes que han explotado y han exhibido un juego de mucha calidad.

Pero también los que parecían no tener remedios con Xavi Hernández han resucitado con la llegada de Hansi Flick. El técnico alemán ha sabido sacar lo mejor de cada jugador, además de su política de seguir apostando por jóvenes de la cantera como Marc Casadó, Marc Bernal o Gerard Martín. Y como resultado de todo ello, Joan Laporta ya tiene una oferta formal encima de la mesa para uno de sus jugadores.

El Newcastle ofrece 30+15 millones por Ferran Torres

La gran temporada del valenciano ha levantado mucha expectación por el buen bagaje goleador y juego colectivo, y que lo han puesto en el escaparate continental. Sus goles en el Wanda Metropolitano acabaron de elevar el caché de un futbolista que parecía estar sentenciado con Xavi Hernández como entrenador culé.

Ferran Torres ha tenido la confianza de Hansi Flick, en todo momento, que le ha sabido buscar una nueva ubicación en el terreno de juego, donde el ‘7’ azulgrana ha sabido sacar mucho partido. Flick lo ha centrado mucho más y Ferran ha aprovechado su capacidad de asociación y potencial goleador. Ha demostrado una voracidad cara puerta que no se le había intuido desde que llegó al Barça. El Newcastle quiere llevarse al jugador este mismo verano y seguir creciendo dentro de la Premier League.

Joan Laporta pide 50 millones por Ferran Torres

El máximo dirigente del Barça ya dejado claro a los emisarios del conjunto inglés que no aceptará una oferta por Ferran Torres, que no iguale los 50 millones de euros de un solo pago. Desde la directiva culé están viendo como la cotización del atacante valenciano está en auge cada día que pasa. Y no quieren escatimar la oportunidad para intentar aguantar el mercado de verano por si sale una oferta más cuantiosa y hacer caja para equilibrar las cuentas económicas del club.

Mientras tanto, Ferran sigue desplegando un juego espectacular y maravillando a medio continente. El Barça satisfecho por la aportación en forma de goles y puntos para el equipo. Y a la espera de que, en caso de llegar una muy buena oferta, el futbolista esté de acuerdo en abandonar la disciplina blaugrana o seguir creciendo y triunfando en la entidad culé.