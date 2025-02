Joan Laporta rechaza 40+10 millones del PSG, pero sí está dispuesto a cerrar la salida del Barça por 70

El FC Barcelona está trabajando en la hoja de ruta de cara a la próxima temporada y el próximo verano será muy movido en cuanto a altas y bajas. Precisamente, el conjunto catalán quiere preparar primero las salidas de jugadores que no cuentan para Hansi Flick y que puedan traer dinero a las arcas económicas del club para así poder financiar los posibles fichajes que haga la entidad.

En ese sentido, un futbolista que tiene muchos números para abandonar el Barça en los próximos meses es Ronald Araujo. A pesar de que el uruguayo renovó hace unas semanas hasta el 30 de junio de 2031, la realidad es que no está asegurada su continuidad, y si el defensa ve que no tiene mucho futuro de azulgrana, podría volver a pedir salir. Uno de los equipos que más estaría interesado sería el PSG, y aunque ya habría hecho una oferta por él, Joan Laporta la habría rechazado.

Laporta pide 70 millones de euros por Araujo

El presidente habría dicho que no a una oferta de 40 millones de euros fijos más 10 en variables por Araujo, pero sí que estaría dispuesto a aceptar su traspaso si la cantidad subiera a los 70 millones fijos. Ahora que el contrato del jugador no acaba en 2026 y lo hace dentro de seis años, el Barça tiene más poder y músculo para negociar la venta del uruguayo, por lo que no va a aceptar ofertas a la baja.

El conjunto parisino quiere reforzar su defensa y Luis Enrique le ha pedido a Nasser Al-Khelaïfi que intente como sea el fichaje del central culé, ya que cree que podría convertirse en el líder de la retaguardia del PSG durante muchos años. Por eso, es posible que acaben llegando ofertas superiores a los despachos del Barça en los próximos meses, por lo que se podría producir la salida de Araujo.

El Barça no tendría problemas en venderle

A pesar de su renovación, que podría significar que el club quiere que se quede, la realidad es que si llega una oferta en condiciones por el uruguayo, el Barça no tendrá ningún problema en venderlo. Hansi Flick confía más en otros centrales que actualmente están en la plantilla, como Pau Cubarsí e Iñigo Martínez, por lo que la salida del internacional con Uruguay no sería ningún drama.