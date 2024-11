Joan Laporta rechazó 90 millones y ahora no pagan ni 20, no lo quiere nadie, tampoco el Barça

El FC Barcelona tiene un grave problema entre manos. Se sabe que el club confía mucho en los jugadores del filial y de la Masía, pero a veces eso puede ser perjudicial porque no todos van a salir bien. Es el caso de una promesa azulgrana que prometía mucho y ahora se ha quedado en nada, entre las lesiones y el mal rendimiento en el terreno de juego que ha demostrado últimamente.

Se trata de Ansu Fati, que se volvió a lesionar en el bíceps femoral de la pierna derecha en un entrenamiento y estará un mes de baja. Es un varapalo terrible para el jugador, que no levanta cabeza y ve como las lesiones le perjudican todo el tiempo y muchos compañeros pasan por encima de él, así como para el club, que ve que la situación no va a mejorar y quiere deshacerse de él.

Ansu Fati, un problema

Antes de la grave lesión de rodilla que tuvo, Ansu Fati era una de las perlas culés y con solo 18 años era titular indiscutible. No paraba de marcar goles y dejaba al mundo del fútbol sorprendido en cada partido. Incluso a Joan Laporta le llegaron ofertas de hasta 90 millones por el futbolista, pero el Barça no quiso vender al que muchos apodaron como "el nuevo Messi". Ahora se ha visto que fue un grave error rechazarlas.

Después de la lesión, Ansu ya no ha vuelto a ser el mismo. Ha perdido la velocidad que tenía, una de sus mejores cualidades, y no se siente a gusto en el terreno de juego. Las lesiones le están castigando aún más y parec que ya no se volverá a ver al futbolista que era hace unos años. Tiene un salario alto por la renovación que firmó hace unas temporadas, pero al Barça le gustaría quitárselo de encima. El problema es que ahora no pagarían ni 20 millones por él.

Sin sitio en el Barça

Esta es la segunda lesión que ha tenido Ansu esta temporada. La primera, una fascitis plantar en el pie derecho, fue durante la pretemporada y ya le impidió irse a la gira por los Estados Unidos con el equipo, además de perderse las cinco primeras jornadas de Liga. Esto hizo que empezara muy por detrás de sus compañeros en la delantera y le ha afectado mucho. Tardó un mes en debutar, pero no está teniendo minutos para Hansi Flick. De hecho, es el cuarto futbolista con menos minutos de la plantilla, tan solo por delante de Gavi, Christensen y Cuenca. Ahora, lesionado, la situación será aún peor.