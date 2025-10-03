Joan Laporta sabe que si ficha a Julián Álvarez, pedirá salir del club

El futuro del FC Barcelona pasa de forma inevitable por reforzar la delantera en el próximo mercado de fichajes, y uno de los nombres que más suena es el de Julián Álvarez. El argentino es considerado por muchos como el heredero natural de la posición de delantero centro en el Camp Nou y desde el club ya se han dado los primeros pasos para intentar su fichaje. Sin embargo, en medio de la ilusión, también hay preocupación: la llegada de Julián podría provocar la salida de un jugador muy importante para Hansi Flick.

Ferran Torres no quiere ser suplente de Julián Álvarez

Hablamos de Ferran Torres, quien no está dispuesto a ser suplente de nadie. El delantero de Foios vive uno de sus mejores momentos en el Barça, disfruta de la titularidad y se siente cómodo con su rol actual en el equipo. Es por este motivo que ya habría transmitido a Joan Laporta que no contempla la idea de quedarse en la plantilla si finalmente se cierra el fichaje de Julián Álvarez.

La situación es clara: Ferran sí podría aceptar la llegada de delanteros de un perfil diferente, como Harry Kane o Erling Haaland, ya que entiende que son jugadores con características distintas y que su presencia no le arrebataría el protagonismo. Pero con Julián la historia cambia por completo. El argentino se mueve en espacios muy similares, comparte estilo de juego y tendría todas las papeletas para dejar a Ferran en el banquillo.

Una decisión que puede dividir al vestuario

El riesgo para el Barça es evidente: si fichan a Julián, Ferran pedirá salir. El atacante valenciano tiene mercado, y equipos de la Premier y de la Serie A ya habrían mostrado interés en él en ventanas pasadas. La realidad es que Laporta se enfrenta a una encrucijada difícil, porque la operación con Julián está muy avanzada y solo falta entablar negociaciones formales con el Atlético de Madrid.

Así pues, el fichaje de Julián Álvarez no solo supondría un salto de calidad para el Barça, sino también un problema interno que puede costarle la salida de Ferran Torres, un jugador que ha demostrado compromiso, rendimiento y hambre de protagonismo en el Camp Nou.