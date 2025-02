Joan Laporta se muestra altamente preocupado por la vida que lleva fuera del Barça

Joan Laporta es uno de los presidentes que más encima está de los jugadores para preocuparse por ellos. El máximo mandatario del FC Barcelona va regularmente al vestuario del equipo para interesarse por los futbolistas y cómo lo están llevando todo. Por eso, Laporta se ha preocupado mucho por la vida que lleva fuera del Barça de un jugador de la plantilla que no está en su mejor momento.

Se trata de Ansu Fati, uno de los descartados por Hansi Flick a la hora de realizar las convocatorias. El extremo no cuenta para el técnico alemán y no tiene minutos desde principios de enero. En ese sentido, el presidente le ha visto totalmente desconectado del fútbol por no jugar y muy apagado, un aspecto que no ha gustado nada dentro del club, tanto por la salud del futbolista como por su futuro en la entidad.

Laporta ha visto a Ansu totalmente desconectado

Después de ver que no está recuperando la confianza con el entrenador y lo más probable es que ya no tenga muchos más minutos hasta final de temporada, Ansu ha caído en un pozo sin fondo y no parece que pueda remontar. Aunque el delantero no entiende el porqué de esta situación, Flick ya le ha explicado en un par de ocasiones que tiene que esforzarse más, especialmente en los entrenamientos.

Aun así, y a pesar de que lo hace, el atacante no se ve con muchas ganas de remontar el vuelo tras todo lo que ha pasado. Por eso, en el Barça hay preocupación, porque si no mejora, será muy difícil venderlo por un precio mínimo el próximo verano, que es la intención que tiene la dirección deportiva. Laporta quiere quitárselo de encima, ya que es uno de los jugadores que más cobra de la plantilla, pero será complicado.

El jugador empieza a abrir los ojos con una posible salida

Después de que se negara completamente a abandonar el club el pasado mercado de invierno, Ansu estaría empezando a ver que si quiere relanzar su carrera deportiva, lo deberá hacer fuera del conjunto azulgrana, ya que Flick le ha puesto la cruz definitiva y no podrá jugar mientras el técnico alemán siga siendo el inquilino del banquillo culé.