Joan Laporta se mueve en el mercado para solucionar el mayor problema del Barça de Flick

El Barça ha comenzado la temporada acusando el mismo problema que la pasada campaña. Defensivamente no es un equipo nada sólido y lo peor es que ese problema no solo no se ha solucionado, sino que ha ido a más y ha comenzado a ser un problema de verdad para un equipo al que le cuesta horrores mantener alejados a sus rivales de su portería. Además, el problema añadido está en la ausencia de un Íñigo Martínez que ha dejado desamparada la zaga culé, que ya no es capaz de dejar en fuera de juego a sus rivales como lo hacía antaño.

En este sentido, Joan Laporta sabe que Ronald Araujo no es un perfil adecuado para lo que busca el Barça de Flick y por este motivo ya se ha puesto a trabajar en el mercado para encontrar a un recambio de garantías, capaz de mejorar lo que ofrece el central uruguayo. Y en este caso, según informan medios cercanos al FC Barcelona, el elegido no sería otro que Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund.

Físico y capacidad técnica de top mundial

Con el central alemán, el Barça encontraría a un zaguero de lo más interesante. No es ese portento físico que sí que puede ser Ronald Araujo. Sin embargo, sí que cuenta con una capacidad para sacar el balón, mucho mejor que la del charrúa. Además, Schlotterbeck no es pequeño como sí lo son Eric o Cubarsí. El germano es espigado y tiene una gran envergadura que lo convierte en un ganador de duelos por naturaleza. Siendo un perfil perfecto para las necesidades de Hansi Flick, que si necesita un central algo más físico, solo tiene a Araujo.

Laporta, listo para rascarse el bolsillo

Consciente de que Schlotterbeck no va a ser un jugador que llegue nada barato al Barcelona, Joan Laporta ha consultado si puede gastar una cantidad importante de dinero y, si hay una salida interesante, sí que podrían poner los 60 millones que pediría el Borussia Dortmund por uno de los mejores centrales de la Bundesliga.

Así pues, para solucionar el principal problema del Barça de Hansi Flick, Laporta ha encontrado en Nico Schlotterbeck, un perfil ideal para cubrir las necesidades del equipo.