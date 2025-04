Joan Laporta sospecha que su rendimiento ha disminuido porque tiene cerrada la salida del Barça

El FC Barcelona está planificando la plantilla de la próxima temporada y tiene una hoja de ruta preparada con las posibles salidas de jugadores que no contarían para Hansi Flick de cara al curso que viene. En ella, podría estar la de un futbolista que, a pesar de que renovó su contrato hace unos meses, hay dudas sobre su futuro y podría abandonar la entidad culé el próximo verano.

Además, tanto Joan Laporta como la dirección deportiva sospechan de su nivel y creen que su rendimiento ha disminuido porque ya tendría cerrada, o al menos apalabrada, su salida del Barça. Se trata de Ronald Araujo, el polémico central que ha estado en el punto de mira en los últimos meses. Parecía que su renovación a principios de año cerraba una posible salida, pero no ha sido así.

El Barça cree que Araujo tiene pactada su salida el próximo verano

A pesar de que amplió su vínculo hasta el 30 de junio de 2031, su continuidad en el conjunto azulgrana no está garantizada del todo. El uruguayo aún podría pedir marcharse del club por falta de protagonismo, ya que no es titular indiscutible para Flick en el centro de la defensa, algo que el jugador no acabaría de soportar, ya que cree que tiene nivel para ser el líder de la retaguardia.

Sin embargo, Araujo no se ha acabado de adaptar al estilo de juego del técnico alemán y hay otros futbolistas, como Pau Cubarsí e Iñigo Martínez, que están por delante de él en las opciones del entrenador. Por eso, es posible que el uruguayo acabe marchándose y hay muchos equipos de la Premier League que se habrían interesado por él, como el Liverpool, que busca al relevo de Virgil van Dijk.

El Liverpool, posible destino del central uruguayo

Precisamente, el conjunto de Anfield podría convertirse en el nuevo destino de Araujo, ya que ha sido el club que más se ha interesado por él en las últimas semanas. El Barça no tendría ningún problema en vender al jugador si llegara una oferta en condiciones, y teniendo en cuenta el poderío económico que tiene el conjunto inglés, en la entidad culé ya se frotan las manos.