Joan Laporta y Deco apuntan al mismo nombre, el Barça, por momentos, juega con diez

El FC Barcelona solo pudo sacar un empate en su visita al campo del Rayo Vallecano en un partido muy accidentado por diversos aspectos. Además, el juego del equipo azulgrana estuvo lejos de su mejor versión y algunos jugadores fueron señalados por su bajo rendimiento, especialmente uno de ellos, ya que tanto Hansi Flick como los dirigentes Joan Laporta y Deco coincidieron en criticarlo.

Se trata de Dani Olmo, uno de los centrocampistas del equipo. El catalán no tuvo su mejor partido y estuvo en el punto de mira constante. El entrenador le pegó una bronca tremenda cuando acabó el encuentro en el vestuario, mientras que el presidente y el director deportivo no dudaron en señalarlo por su pésimo nivel en el terreno de juego, más aún después de lo que costó su fichaje.

Joan Laporta y Deco han señalado a Olmo por su pésimo rendimiento en el campo

El de Terrassa no estuvo nada acertado en los pases y, especialmente, de cara a portería, ya que falló dos ocasiones claras, especialmente una en la primera parte, que podrían haberle dado los tres puntos al Barça, pero finalmente solo salió con uno de Vallecas. Además, otros aspectos también se pusieron sobre la mesa a la hora de coincidir en las críticas sobre su rendimiento.

Por momentos, pareció como si el conjunto azulgrana jugaran con 10 en el campo, ya que Olmo desaparecía del juego y de la conexión con sus compañeros. Cuando aparece y tiene el día, es un gran jugador, pero cuando no está a su mejor nivel, es como si el equipo jugara con uno menos, ya que falla muchos pases fáciles y desperdicia oportunidades claras de gol, como se vio contra el Rayo.

El centrocampista catalán no acaba de convencer en el Barça

Aun así, en el Barça tienen claro que Olmo volverá a recuperar su mejor nivel y demostrará el porqué costó lo que acabó pagando el club azulgrana por él, además de ser una pieza indiscutible en los esquemas de Flick a lo largo de la temporada, pero está por ver si el alemán seguirá confiando en él para que sea titular.