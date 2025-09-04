Jugadores del Barça se cansan de Lamine Yamal

Lamine Yamal se ha consagrado como uno de los mejores jugadores del mundo y, por ende, una pieza clave en el FC Barcelona. El extremo ha tenido una de las irrupciones más grandes en el fútbol y su ascenso ha sido algo nunca visto, ya que con tan solo 18 años, ya es alguien insustituible en el conjunto azulgrana y tiene un futuro por delante que lo podría colocar como alguien histórico.

Sin embargo, no todo es un camino lleno de rosas, teniendo en cuenta que algunos jugadores del Barça ya empiezan a estar un poco cansados del futbolista. No por su aspecto ofensivo, ya que cada temporada va mejorando y siendo más crucial en ataque, sino por su fragilidad en defensa y el daño que los contrarios le hacen al conjunto azulgrana por su banda cuando no defiende bien.

Algunos jugadores del Barça, cansados de la poca defensa de Lamine Yamal

De hecho, en las tres jornadas de Liga que se han disputado hasta ahora, Lamine ha estado señalado defensivamente en los dos últimos partidos, ante el Levante y ante el Rayo, donde Hansi Flick acusó al equipo de falta de intensidad y de fragilidad en defensa. Contra los valencianos, el extremo se despistó en exceso con sus marcajes y, además, los dos goles en contra llegaron tras perdidas suyas de balón.

Por otra parte, contra el Rayo, la semana pasada, pasó más de lo mismo. Aunque fue determinante en ataque, provocando un penalti que él mismo transformó, al mismo tiempo se despistó de manera muy clara en el gol del empate local, a la salida de un córner, donde Fran Pérez, el goleador, quedó libre de marca de manera incomprensible teniendo a Lamine metros atrás.

Su gran presencia ofensiva no tapa sus despistes en defensa

Por eso, algunos jugadores han querido darle un toque de atención al delantero catalán respecto a la defensa, especialmente los pesos pesados y los centrales, advirtiéndole de que necesita que baje a defender con más intensidad para evitar problemas serios en los partidos. Además, también se le ha reclamado más intensidad, algo que él mismo ha confesado que es un aspecto que tiene que cambiar.