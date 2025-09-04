Flick y Lamine Yamal, problemas de gravedad, ha habido bronca

Lamine Yamal es uno de los mejores jugadores del mundo y una pieza indiscutible en el FC Barcelona. Con tan solo 18 años, la irrupción que ha tenido el extremo ha sido algo nunca visto, pero a pesar de su gran calidad y lo que hace en el terreno de juego, el hecho de que sea tan joven ha provocado algunos problemas de gravedad en el conjunto azulgrana, con Hansi Flick teniéndolo en el punto de mira.

De hecho, el técnico ya ha tenido algunas charlas subidas de tono con el futbolista, ya que aunque sea uno de los más importantes dentro del equipo y alguien insustituible, el alemán también quiere que se controle y no vaya con esos aires de estrella que lleva en los últimos meses, justo cuando ha sonado para ganar el Balón de Oro en las próximas semanas, lo que le podría subir más el ego.

Flick se ha quejado a Lamine Yamal de su poca defensa

Además, Flick se ha quejado de la falta defensiva con la que Lamine ha empezado la temporada. En el aspecto ofensivo no hay ninguna queja, ya que va mejorando en cada partido que juega, pero en defensa empieza a flaquear, lo que ha provocado algún toque de atención por parte del entrenador. El míster no quiere que ningún jugador rebaje su intensidad, especialmente en tareas defensivas.

En las tres jornadas de Liga que ha habido, Lamine ha perdido su marca en más de una ocasión y algunos despistes en la retaguardia han provocado goles en contra del Barça o algunos sustos en la propia portería, como contra el Levante o el Rayo. Por eso, y aunque en ataque sea crucial, el técnico también tiene el ojo puesto en la defensa, ya que no acepta que lo compense en el aspecto ofensivo.

El técnico alemán estaría muy encima del extremo del Barça

Flick tiene claro que este curso estará muy encima de Lamine, teniendo en cuenta que ya es mayor de edad y quiere que explote al máximo su nivel para que el conjunto azulgrana pueda ganarlo todo. Por eso, y además de su presencia en el terreno de juego, el entrenador también ha hecho énfasis en más de una ocasión en su vida fuera del Barça y en el hecho de que aparezca siempre en la prensa rosa, algo que no quiere el alemán.