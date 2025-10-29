Kounde, en la cuerda floja, el Barça trae la solución de Colombia

A pesar de que Jules Kounde es una de las piezas más indispensables en el FC Barcelona y para las alineaciones de Hansi Flick, el lateral está en el punto de mira constante por el pésimo rendimiento que está teniendo en estos primeros meses de la temporada. El francés está en un nivel de forma muy cuestionable y está ahora mismo en el ojo del huracán por su estado de forma.

Por eso, en el Barça se están protegiendo las espaldas y, después de que el jugador esté en la cuerda floja, ya estaría mirando otras opciones por si fuera necesario encontrar un recambio. La dirección deportiva estaría rastreando el mercado en busca de un lateral competitivo y la solución podría llegar de Colombia, con un futbolista que está teniendo un buen rendimiento en la Premier League.

El Barça se podría interesar en Daniel Muñoz para competir con Jules Kounde

Se trata de Daniel Muñoz, jugador colombiano de 29 años, cuyo nivel en el Crystal Palace de Inglaterra está sorprendiendo. Por eso, en el Barça creen que su perfil encajaría perfectamente en el sistema de Flick y, de hecho, el propio entrenador ya habría dado el visto bueno a la incorporación, consciente de que el equipo necesita reforzar esa posición y traerle competencia a Kounde.

La idea que tendría el Barça a día de hoy sería intentar su fichaje el próximo verano, en 2026, aunque tampoco se descarta la posibilidad de que el jugador pudiera venir incluso en el mercado de invierno si todas las condiciones fueran favorables para el conjunto azulgrana. Así, el lateral podría tener una competición directa y una presión interna desde bien temprano.

El rendimiento del lateral francés preocupa en el conjunto azulgrana

Kounde ha sido de los mejores jugadores del Barça en los últimos años, pero su inicio de curso está dejando muchas dudas y, por eso, la entidad culé quiere que el jugador se pueda reactivar a través de la competencia, teniendo en cuenta que la posible llegada de Daniel Muñoz podría provocar la pérdida de la titularidad definitiva, algo que el francés ya ha sufrido esta campaña por su bajo nivel.