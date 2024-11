Koundé no se habla con Gavi y no es el único en el vestuario del Barça

El empate del Barça contra el Celta de Vigo (2-2) de esta jornada ha levantado ampollas dentro del vestuario blaugrana. Y es que las duras declaraciones posteriores al encuentro realizadas por Gavi han generado malestar, sobre todo porque el centrocampista andaluz, que jugaba su primer partido como titular más de un año después de su grave lesión de rodilla, señalaba individualmente a compañeros.

"El primer gol ha sido una tontería, hay que despejar la pelota, pero bueno. Hay que aprender de esto y con uno menos hemos hecho lo que hemos podido, si no estás concentrado, pasa lo que pasa”, afirmó Gavi, en cara referencia a un Jules Koundé que no entiende la virulencia de las palabras de Gavi.

Casadó, también en el punto de mira de Gavi

Otro de los jugadores que recibió de Gavi fue Marc Casadó, uno de los mejores blaugrana de este inicio de temporada, a pesar de tener todavái ficha del filial. "Teníamos el partido controlado, pero la expulsión nos ha marcado mucho. Nos han marcado en dos jugadas puntuales y hay que aprender de ello. No nos pueden expulsar porque pasa esto”, manifestó Gavi.

Dentro del vestuario existe la sensación de que Gavi siente que su puesto en el once titular está en serio peligro por la irrupción de un Marc Casadó que está demostrando estar capacidad para dirigir el centro del campo del Barça, así como también de la selección española, una nueva situación que en una mente competitiva como la de Gavi es duro de asimilar.

Las desconexiones de Koundé

Después del partido, Jules Koundé pidió perdón, incluso antes de las palabras de Gavi, aunque lo cierto es que ya hace tiempo que las desconexiones del lateral francés incomodan dentro del equipo. De hecho, este es uno de los motivos por los que Koundé no juega de central, porque sus errores individuales son menos peligrosos en la banda que en el centro de la defensa.

"No he hecho un buen partido desde el inicio, y ha habido falta de concentración. Y al final lo he pagado caro en una jugada muy sencilla", afirmó Koundé, una explicación que no fue suficiente para Gavi.