Kounde terminó a gritos con dos jugadores del Barça

El FC Barcelona fue atropellado por el Chelsea en Stamford Bridge en la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League (3-0). El conjunto azulgrana realizó un mal partido y varios de sus jugadores fueron señalados, en especial la defensa. Uno de ellos fue Jules Kounde, que siguió estando a un nivel muy por debajo de la temporada pasada y a un rendimiento cuestionable.

El francés estuvo espeso y poco intenso en defensa, además de meterse en su propia portería el 1-0 favorable al Chelsea en un lío dantesco con Ferran Torres. Su nivel es muy preocupante y, además, el jugador terminó a gritos con dos futbolistas en el Barça: Pau Cubarsí y Ronald Araujo, precisamente dos de sus compañeros en la retaguardia con los que tendría que tener buena relación.

Jules Kounde discutió con Araujo y Cubarsí en el partido contra el Chelsea

Kounde le recriminó al uruguayo su expulsión, teniendo en cuenta que vio la tarjeta roja por dos amarillas prácticamente consecutivas en la primera parte, lo que provocó que dejara al Barça con 10 jugadores de cara a toda la segunda mitad. El francés no entendió cómo pudo realizar la segunda falta que le costó la expulsión, sabiendo que ya tenía una amarilla y su situación era peligrosa.

Por otra parte, el lateral también discutió con Cubarsí por algunos ajustes defensivos, algo que se vio sobre el césped de Stamford Bridge y no es la primera vez que pasa. El hecho de que el equipo tenga que jugar con una línea defensiva muy adelantada, impuesta por Hansi Flick, crea algunos errores para los defensas, que se tienen que corregir los unos a los otros como pueden.

El nivel del lateral francés está siendo muy preocupante

Aun así, el nivel de Kounde es muy preocupante, ya que el francés está saliendo en la foto en la gran mayoría de partidos de esta temporada. El jugador está muy lejos del rendimiento del curso pasado, donde se consagró en la banda y fue incluso de los mejores laterales derechos del mundo. Sin embargo, ahora está muy lejos de llegar a ese nivel de nuevo y está siendo señalado constantemente.