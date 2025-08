La decepción de Flick es colosal, ha sido engañado y lo quiere fuera del Barça

Hansi Flick ya está viviendo su segunda temporada en el banquillo del FC Barcelona. El técnico está poniendo a punto a sus jugadores durante la gira asiática de pretemporada que el Barça está disputando en Japón y Corea del Sud y, ahí, el alemán ya está hablando con algunos jugadores con los que no cuenta para que empiecen a buscarse otro equipo en las próximas semanas.

Uno de ellos es Héctor Fort, uno de los laterales derechos que hay en la plantilla. Flick está muy decepcionado con él por su actitud tóxica y desinteresada, tanto en los entrenamientos como en los encuentros, por lo que cree que ha sido engañado y lo quiere fuera del Barça en este mercado de fichajes veraniego. El entrenador ya tiene la posición cubierta y no quiere más futbolistas ahí.

Flick está muy decepcionado con Héctor Fort y le ha pedido que se marche

Con Jules Kounde siendo el titular indiscutible en la banda, a finales de la temporada pasada se descubrió que Eric García podía ser un suplente de lujo del francés para el lateral, por lo que los servicios de Fort ya no se requieren tanto. Aun así, durante el curso pasado, el barcelonés ya no jugó muchos minutos porque Flick ya no confiaba en él por diversos motivos, tanto deportivos como extradeportivos.

El jugador no ha acabado de explotar en la banda bajo las órdenes de Flick como el club pensaba que haría, y teniendo en cuenta que Kounde ha renovado y los dos laterales están bien cubiertos, la dirección deportiva cree que la etapa de Fort en el Barça ha terminado y lo mejor para ambas partes es que se acabe marchando durante este verano, ya que no tendrá minutos de calidad.

El Barça buscará un traspaso por el lateral derecho

Además, el Barça espera sacar un traspaso por el lateral y no una cesión, poniendo punto y final a su estancia en el club de su vida. En las negociaciones, la entidad azulgrana podría guardarse una opción de recompra, pero ahora, y para los próximos años, la intención es que Fort no vuelva a jugar más con la camiseta culé.