La directiva del Barça pide a Jorge Mendes que intervenga por el bien de Lamine Yamal

La gala del Balón de Oro fue un primer síntoma de que en can Barça deben comenzar a controlar bien de cerca a Lamine Yamal y a todo su entorno. El comportamiento del padre del joven futbolista no sentó nada bien en las altas esferas del conjunto blaugrana, donde hace mucho tiempo que consideran que Mounir Nasraoui no es una persona de confianza ni que le vaya a hacer ningún bien a Lamine. De hecho, creen que se dedica a llenar de pajaritos la cabeza del joven, que se siente cada vez más crecido. Algo que no gusta nada a Laporta y al resto de directivos.

Ante esta situación y gracias a la buena relación que existe entre la plana mayor del Barça y Jorge Mendes, se le habría pedido al agente portugués que comience a intervenir y a tener un papel más relevante dentro de la vida privada de Lamine Yamal, para así controlar lo que hace cuando no está en la ciudad deportiva. Y en especial cuando pasa tiempo con su padre, algo que no gusta nada en la cúpula del Camp Nou.

Jorge Mendes muy atento a la vida de Lamine

Si bien es cierto que durante el verano, a Lamine Yamal sí que se le fue la mano con las fiestas y algunas fotografías poco acertadas, la realidad es que el extremo del Barça vive bajo un control importante por parte de Jorge Mendes, que siempre ha tratado de cuidar al máximo la figura de su gran estrella. Y es que, aunque sea por intereses egoístas, al representante portugués también le viene muy bien que Lamine Yamal mantenga el foco y siga centrado en el fútbol.

De este modo, por el bien de todos, Joan Laporta espera que Jorge Mendes sea capaz de calmar al padre de un Lamine Yamal que ha visto cómo su progenitor ha comenzado a cobrar un protagonismo que no genera ninguna comodidad en el seno del Barça, donde no lo ven como una buena influencia.

Así pues, tanto Jorge Mendes como Hansi Flick van a tener que ser los encargados de llevar a Lamine Yamal por el mejor camino posible, evitando así que tome decisiones equivocadas o se deje llevar demasiado por su padre.