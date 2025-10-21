La vida privada de Lamine Yamal molesta a sus compañeros del Barça

Lamine Yamal, para variar, se ha convertido en el foco de atención dentro del barcelonismo. El joven crack blaugrana sabe que vive con todos los ojos puestos sobre su figura y eso ya no le genera ningún tipo de incomodidad. El español vive como nadie en medio de las críticas y de las fotos de los paparazzis, que se han acostumbrado a seguirlo mientras pasea con Nicki Nicole. Sin embargo, al resto de sus compañeros no les hace tanta gracia eso de ver cómo, cada vez que salen de las instalaciones de Sant Joan Despí, hay una cantidad ingente de periodistas y fotógrafos esperando en la salida.

En este sentido, no ayuda nada el hecho de que Nicki Nicole acompañe a Lamine a sus sesiones de entrenamiento. La joven no cae mal ni molesta a nadie, solamente acompaña a su novio. Sin embargo, lo que sí que molesta, en especial a los más veteranos, es el hecho de que, por su presencia, se junten cientos de personas en la salida por la que pasan los jugadores cuando vuelven a casa después del entrenamiento. Y todo para ver a la pareja de moda en la Ciudad Condal.

Los compañeros le llaman la atención a Lamine Yamal

Ante esta realidad, la vida privada y todo lo que envuelve a Lamine Yamal ha comenzado a generar cierto desencanto dentro del vestuario del Barça. Los compañeros de Lamine se sienten abrumados por toda la prensa que arrastra y le habrían pedido que tratara de calmar su alocada vida mediática. Algo que no acaba de pasar por la cabeza del joven, que vive muy feliz siendo el jugador más seguido de todo el mundo del fútbol. Le encanta sentirse una gran estrella mundial.

De este modo, comienza a haber cierta sensación de conflicto de puertas hacia dentro en el FC Barcelona, donde los compañeros de Lamine Yamal se han comenzado a hartar de que su joven compañero acapare demasiados focos y genere mucha incomodidad en la salida de la ciudad deportiva.

Así pues, Lewandowski y otros veteranos ya le han tenido que parar los pies a un Lamine que sabe que lo mejor es que no vuelva a traer a Nicki Nicole a los entrenamientos del equipo, ya que su presencia es un imán para fotógrafos.