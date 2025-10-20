Hansi Flick le acaba dando la razón a Xavi, no sirve para el Barça y le ha puesto la cruz

La pasada temporada, el nombre de Marc Casadó fue uno de los que más sorprendió al conjunto culé. El canterano vivió una primera mitad de temporada absolutamente mágica gracias a las lesiones de Frenkie De Jong y Marc Bernal, que hicieron del canterano el amo y señor de la posición de mediocentro. Un privilegio que acabó perdiendo una vez el neerlandés recuperó su buena forma física e hizo que Hansi Flick tomara la decisión de apostarlo todo por un De Jong que, con el tiempo, le ha dado la razón y se ha convertido en uno de los mejores del planeta en su puesto y en el mejor del Barça para el puesto.

En este sentido, si el sorpasso de la pasada temporada sí que fue por los méritos de Frenkie De Jong, el de esta campaña ha sido por naturaleza y por demérito de un Marc Casadó que no está aprovechando las oportunidades que le ha ido brindando un Flick que ya le ha comenzado a perder la fe. Y el duelo ante el Girona, donde Casadó volvió a ser invisible, volvió a evidenciar que el de Sant Antoni de Vilamajor no está bien.

Flick comienza a entender las razones de Xavi

Si había algo sorprendente en el paso de Xavi Hernández por el Barça, fue lo poco que pensó en Casadó. El técnico catalán nunca le dio oportunidades al canterano. Algo que muchos reclamaban y que con Flick parecía que se había acabado. Sin embargo, con el paso de los meses, el germano le ha acabado dando la razón al que fuera su predecesor en el Barça y ha acabado por ponerle la cruz a Casadó.

Casadó no da soluciones al equipo

No va a ser por actitud ni por corazón, pero la realidad es que Casadó no está. El catalán no ha rendido al nivel de la pasada temporada y ni se acerca a ser lo que fue. No roba balones como lo hacía, no da estabilidad ni da soluciones en salida de balón. Se ha convertido en un jugador invisible en una de las posiciones más relevantes de un equipo como el Barça, la de pivote.

Así pues, la falta de nivel de Marc Casadó ha acabado provocando que Hansi Flick acabe entendiendo las razones que llevaron a Xavi a no contar para nada con el pivote formado en La Masía, que evidencia cierta falta de calidad y nivel.