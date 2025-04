Lamine Yamal es uno de los jugadores que ha pedido a Flick que no juega la final de Copa del Rey

Además de ser uno de los jugadores más importantes del FC Barcelona, Lamine Yamal también es una pieza clave en la selección española. El joven canterano del Barça fue el más joven en la historia de España de debutar y marcar un gol cuando aún tenía 16 años. Lamine va a ritmo de récords por donde pasa.

A pesar de solo tener 17 años, el extremo catalán ya se ha hecho un hueco en el combinado nacional y su gran Eurocopa ayudó a la Roja a llevarse el título el pasado verano. Aun así, a Luis de la Fuente no le acaba de convencer del todo la actitud del azulgrana. Pero a Lamine hay un futbolista que no le convence, y ha pedido a Flick que no juegue la final de Copa del Rey.

Lamine no quiere a Fermín López

A pocas horas para la disputa de la final de la Copa del Rey en la Cartuja de Sevilla contra el Real Madrid, Lamine tiene claro, y así lo ha pedido, que no quiere en el once a Fermín López. El ‘19’ del Barça ha visto al centrocampista del Barça muy errático en los últimos encuentros. Fermín ha generado, pero no ha habido manera de finalizar la jugada en gol.

Además, Lamine se queja de que no lo busca para las asociaciones y el juego colectivo del equipo, y peca de querer hacer toda la jugada él solo hasta chutar a puerta donde no ha visto portería. Este hecho ha irritado a Lamine, que se encuentra más a gusto con futbolistas como Koundé, Pedri o de Jong, con los que goza de buenas triangulaciones.

La importancia de Pedri

Lamine también ha dejado clara la importancia de Pedri. El canario es el mejor jugador del equipo en estos momentos. El timón imprescindible que guía la nave azulgrana. Pedri tiene una conexión perfecta con Lamine, capaz de filtrar pases que rompen dos líneas defensivas como la que le puso contra el Mallorca y que dejó a Lamine en un mano a mano franco.

Flick espera que sus hombres estén lo máximo de inspirados, donde las 40 ocasiones generadas contra el Mallorca tienen que ser la tónica ante el Madrid, pero finalizando más que las del partido contra los baleares.