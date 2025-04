Lamine Yamal no quiere a Ferran Torres en el 11 titular del Barça

Lamine Yamal es uno de los jugadores más importantes del FC Barcelona. A pesar de que solo tiene 17 años, por lo que aún no ha cumplido la mayoría de edad, el extremo catalán es una pieza clave en los esquemas de Hansi Flick y un titular indiscutible. Por eso, el atacante habría hablado con el técnico alemán para recomendarle un cambio en el once después de los últimos acontecimientos.

La lesión de Robert Lewandowski obligará al polaco a estar un mínimo de dos semanas fuera de combate, por lo que se perderá la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid y la ida de las semifinales de Champions ante el Inter de Milán, siendo duda para el encuentro de vuelta. En ese sentido, Flick tendrá que hacer un cambio en su alineación para las grandes citas y tomar una decisión clave sobre el sustituto de Lewy.

Lamine Yamal prefiere a Dani Olmo antes que a Ferran Torres

En ese sentido, Lamine Yamal le habría recomendado al entrenador que lo mejor para el equipo sería que jugara Dani Olmo desde un inicio, descartando así la posibilidad de que juegue Ferran Torres. El extremo de Rocafonda no quiere al valenciano como titular, ya que cree que se compenetra mejor con el centrocampista de Terrassa en el terreno de juego y sería más beneficioso para todos.

A pesar de que Olmo no es un delantero, puede jugar de falso 9, algo que podría beneficiar al Barça por el simple hecho de no tener a un delantero centro fijo que los centrales rivales puedan marcar. Lamine piensa que se asociaría mejor con Olmo en los partidos más importantes de lo que queda de temporada y es su gran apuesta para este tramo final, viendo que Lewandowski no podrá participar.

La capacidad asociativa del centrocampista, clave

La capacidad que tiene Olmo para atraer los centrales, aunque no es un delantero centro puro, y combinar con jugones como el propio Lamine o Pedri hace que la circulación se vuelva más rápida e impredecible para los contrarios, un aspecto que Flick tendrá que considerar a la hora de elegir al jugador que será titular de cara a las grandes citas que tendrá el Barça en las próximas semanas.