Lamine Yamal está siendo vigilado fuera del Barça por el Barça

La irrupción de Lamine Yamal en el fútbol es una cosa sin precedentes. El extremo del FC Barcelona debutó con 15 años en el conjunto azulgrana y, desde entonces, ha ido madurando y dando pasos de gigante hasta convertirse en un jugador imprescindible. A pesar de que aún no ha cumplido la mayoría de edad, ya es una estrella en el Barça y uno de los mejores delanteros del mundo.

Por eso, el club está vigilando mucho al futbolista para que su carrera siga acorde al plan que la entidad culé tiene previsto y no sufra ningún contratiempo. El Barça sabe lo que tiene entre manos con el futuro de Lamine y no quiere desperdiciarlo, ya que podría llegar a convertirse en un jugador histórico. Está siendo vigilado fuera de los terrenos de juego para que no se corrompa debido a su temprana edad.

El Barça está vigilando de cerca a Lamine Yamal

Con tan solo 17 años, a pocos meses de cumplir la mayoría, tanto la familia como el club están velando por su bienestar y que no se tuerza nada fuera de su zona de confort, el fútbol. La fama y el dinero, para un joven así, es muy peligroso, y aunque confían en Lamine y en su pronta madurez, saben que también tendrán que ayudarlo para que continúe siendo el chico que está siendo ahora.

El Barça está poniendo todo de su parte para que siga creciendo y madurando bajo la tutela del club y arropado por su entorno más próximo, al que consideran clave para que el extremo siga desarrollándose con normalidad. El club le ha proporcionado toda la ayuda posible para que su carrera no se vaya a pique a las primeras de cambio y pueda ayudar al equipo durante muchos años e incluso décadas.

Su renovación, fundamental

Por otra parte, Joan Laporta también tiene claro que su renovación está en el orden del día, por lo que la dirección deportiva lleva tiempo trabajando con Jorge Mendes, su representante, para llegar a un acuerdo. El Barça quiere ligar la continuidad del catalán para las próximas temporadas y el apretón de manos parece cercano, pero aún no está del todo cerrado.