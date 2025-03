Lamine Yamal está teniendo problemas de vestuario con Lewandowski

Lamine Yamal y Robert Lewandowski son dos de los líderes del ataque del FC Barcelona. El extremo catalán, a pesar de que aún no es mayor de edad, ya es uno de los mejores del mundo en su posición por la magia que transmite en el terreno de juego, mientras que el delantero polaco es uno de los mejores de la historia, y aunque ya tiene 36 años, sigue demostrando que es un goleador nato.

Sin embargo, y a pesar de que el Barça tiene a dos estrellas en la delantera, la relación que tienen ambos no es nada buena. Son dos generaciones opuestas, ya que Lewandowski le saca el doble de edad, y no se acaban de entender sobre el campo, por lo que el feeling entre ambos no existe. El polaco ve a Lamine como un crío, alguien que aún no ha madurado y que necesita más correcciones de las normales.

Lamine Yamal y Lewandowski no tienen buena relación en el Barça

Además, Lewandowski no soporta que en muchos partidos sea el catalán quien se lleve todos los focos y acabe siendo la estrella, aunque él sea quien haya marcado los goles que signifiquen el triunfo para el Barça. Hay respeto en el campo porque son profesionales, a pesar de que a Lamine no le gustan los gestos que hace el polaco en público, quejándose en algunas acciones, pero sigue habiendo concordia.

Precisamente, uno de los aspectos que tanto el delantero de Rocafonda como otros compañeros en el vestuario no aguantan de Lewandowski son sus quejas públicas en el terreno de juego. Aunque el polaco lo hace para que sus compañeros mejoren, como ya ha dicho en más de una ocasión, hay futbolistas que lo ven como una falta de respeto y que tendría que evitarlo.

El polaco continuará una temporada más en el club

Aun así, esta situación tendrá que seguir un año más, teniendo en cuenta que Lewandowski continuará una temporada más vistiendo de azulgrana. El Barça y el jugador ya tienen un acuerdo para que el polaco prolongue su contrato un curso más y siga siendo el goleador del equipo.