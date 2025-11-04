Lamine Yamal está viviendo uno de los peores momentos fuera del Barça

Lamine Yamal no está viviendo una buena etapa a día de hoy en el FC Barcelona. Además de todos los problemas extradeportivos que siempre lo tienen en el punto de mira, los problemas físicos lo están atormentando desde hace semanas, con una pubalgia que no acaba de hacer limpio, algo que está perjudicando el rendimiento que está teniendo el futbolista en los últimos partidos.

Esta pubalgia la está sufriendo tanto dentro del campo, con dolor, como fuera, ya que en las últimas semanas no ha parado de visitar doctores y especialistas para decidir si para de una vez por todas para operarse o sigue. De momento, ni el club ni el jugador se plantean la operación, ya que eso comportaría una baja de mínimo un par de meses, algo muy negativo para los intereses de todo el mundo.

Lamine Yamal lo está pasando muy mal por su pubalgia

De hecho, Leo Messi ya sufrió pubalgia en su momento y se perdió varios encuentros en su día, teniendo en cuenta que la sufrió hasta en dos ocasiones. Aun así, en su caso, el argentino se recuperó sin necesidad de pasar por el quirófano, solo con tratamiento conservador, que es el objetivo que está intentando conseguir Lamine y evitar operarse y perderse mucho tiempo.

Esta dolencia física está preocupando al Barça, ya que no quieren que una estrella como él, con el futuro que tiene, se acabe perdiendo en las lesiones, como ya le ha pasado a algunos jugadores. Sin embargo, una pubalgia es muy dolorosa, ya que puede restar a un futbolista casi el 50% de su capacidad de desplazamiento y chut, uno de los aspectos más importantes de Lamine.

El extremo no se plantea operarse de momento

Por lo tanto, está por ver si el delantero podrá recuperarse de esta pubalgia con el tratamiento conservador que está realizando o, como última opción, deberá pasar por el quirófano y perderse un par de meses como mínimo para solucionar de manera definitiva estos problemas físicos. El catalán será el que tenga la última palabra, pero el Barça quiere que se pueda recuperar al 100%.