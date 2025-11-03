Lamine Yamal marca, pero sigue teniendo problemas de gravedad dentro y fuera del Barça

Lamine Yamal fue uno de los protagonistas de la victoria del FC Barcelona ante el Elche del pasado domingo en el Estadio Olímpico Lluís Companys. El extremo fue el encargado de abrir la lata en los primeros minutos del choque para encarrilar el partido a favor de su equipo, pero su rendimiento sigue preocupando, y mucho, al Barça, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Sus molestias con la pubalgia van y vienen, como confirmó Hansi Flick en rueda de prensa, y solo se trata de esperar a que el tratamiento conservador que esté llevando a cabo el jugador funcione. Aunque parece que ha mejorado su nivel físico, aún está lejos de estar al 100%, teniendo en cuenta que solo completó dos regates, lo que demuestra que ha perdido parte de su explosividad.

Lamine Yamal sigue preocupando en el Barça por su situación dentro y fuera del campo

Aunque su gol tapó un poco el ruido mediático que había fuera, con su estado físico y sus relaciones sentimentales, ya que volvió a ser noticia tras dejarlo con su última pareja, Nicki Nicole, su situación sigue preocupando en exceso al club y al cuerpo técnico. Flick lo quiere 100% centrado en el fútbol y no como un protagonista fuera del campo, como ya le ha dicho en algunas ocasiones.

De momento, parece que Lamine ha tomado otro rumbo y parece más enfocado en el balón. El Barça lo quiso lejos del foco mediático después del Clásico y lo consiguió, por lo que, en este aspecto, está mejorando, así como sus molestias físicas, y aunque el extremo aún está lejos de volver a su mejor nivel físicamente, en el conjunto azulgrana lo esperan en las próximas semanas.

Se han visto algunos destellos de mejora por parte del extremo catalán

Flick sabe el potencial que tiene el delantero y, por eso, lo quiere totalmente enfocado en el fútbol y en el Barça. El técnico está muy encima de él, y a pesar de que han perdido un poco la gran relación que tenían ambos, como se demostró la temporada pasada, incluso de padre e hijo, el alemán no pierde la fe en que Lamine vuelva al 100% dentro de poco.