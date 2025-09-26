Lamine Yamal ha dado el visto bueno al primer fichaje de 2026 y el acuerdo está cerrado

Una de las salidas más sonadas de este pasado mercado de verano fue la de Jan Virgili. El prometedor extremo formado en las categorías inferiores del Barça, dejó el club de su vida para probar suerte en primera división de la mano del Mallorca. El joven crack veía que no iba a tener ni una sola oportunidad en el primer equipo y se negó a seguir un año más en el cuarto nivel del fútbol español, como lo es 2ª RFEF, con el Barça Atlètic. Fue por este motivo que salió y ahora demuestra que el Barça y Hansi Flick se equivocaban con él.

El conjunto culé hizo una apuesta de bajo riesgo por un talento muy prometedor formado en el exterior como lo es Roony Bardghji. El sueco levantó pasiones e hizo que hubiera grandes esperanzas puestas en él. Sin embargo, Flick no lo acaba de ver listo para el primer equipo, lo que lo ha llevado a proponer su cesión en este mismo mercado de enero. Ya que no le ve sentido a tener a un jugador tan joven condenado al ostracismo.

Deco tiene listo el regreso de Virgili

A pesar de que Flick nunca acabó de apostar por él, Deco siempre tuvo muy claro que no se podía permitir perder el control del futuro de Jan Virgili. El joven de Vilassar siempre ha sido una de las perlas de La Masía y no iba a salir así como así. Y ahora, gracias al trabajo de Deco, el Barça tiene una opción preferencial de compra sobre el joven atacante del Mallorca, que ya sabe que en 2026, lo normal sería que volviera de la mano del primer equipo del Barcelona.

De este modo, Virgili llegaría como alternativa a Roony Bardghji para la posición de extremo derecho en el conjunto blaugrana. Lo haría dejando fuera al sueco, que está teniendo una adaptación difícil y cuyo nivel real genera alguna que otra duda a nivel interno. De hecho, Flick no lo acaba de ver.

Así pues, si nada cambia, Jan Virgili debería ser el primer refuerzo de 2026. El canterano está demostrando un nivel espectacular en el Mallorca y si es capaz de mantenerlo o mejorarlo, le va a llegar esa tan ansiada oportunidad de la mano de Hansi Flick en el Barça.