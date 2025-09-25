Será titular contra el Oviedo porque Hansi Flick ya no confía en él para el PSG

Desde que Íñigo Martínez tomó la decisión de dejar el Barça, todos los focos se han centrado en la figura de Pau Cubarsí. El central formado en las categorías inferiores del Barça tiene el deber de tomar el relevo del vasco y convertirse en el nuevo gran líder de la defensa del FC Barcelona. Sin embargo, ese paso adelante se le ha comenzado a atragantar al joven central, que lejos de mejorar sus prestaciones ha generado las primeras dudas sobre su figura. Y es que ha dejado mucho que desear a la hora de transmitir seguridad a sus compañeros a la hora de defender.

Al principio eran muchos los que apuntaban a que era por culpa de la presencia de Ronald Araújo, que Cubarsí había empeorado. El hecho de tener que compensar las carencias del uruguayo a la hora de sacar el balón jugado estaba haciendo daño al de Estanyol. Sin embargo, cuando ha jugado con Eric tampoco ha sido el líder que se esperaba, con dudas en el cuerpo a cuerpo y sin ser el gran central que se presupone que es.

Flick ha cambiado su pareja de centrales

Ante el notable bajón de rendimiento de Pau Cubarsí, Hansi Flick se ha visto obligado a aplicar cambios importantes en el once de los partidos grandes. El alemán ya no se fía ciegamente del joven zaguero y habría comenzado a plantearse seriamente la posibilidad de dejarlo en el banquillo en el partido ante el PSG. Ya que para frenar a las balas que los de Luis Enrique tienen en ataque, hace falta alguien que esté en plena forma y Cubarsí no está en esa condición.

Titular en Oviedo

Por ahora, todo apunta a que Cubarsí va a ser titular en el duelo ante el Oviedo. El catalán no puede quedarse fuera demasiadas veces consecutivas para no perder toda la confianza que tiene. Por lo que en un partido, a priori, sencillo para el Barcelona, apunta a la titularidad junto a Eric o Christensen. El que está casi descartado es Araújo, que en partidos así no aporta casi nada.

Así pues, Hansi Flick está comenzando a dudar de verdad de un Pau Cubarsí que en este comienzo de temporada ha generado un mar de dudas en su entrenador, que ahora se plantea si alinearlo, o no, ante el PSG.