Lamine Yamal ha dejado de hablar con un jugador del Barça con el que casi llegó a las manos

Lamine Yamal es uno de los jugadores más importantes del FC Barcelona y una de las piezas más indiscutibles en las alineaciones de Hansi Flick. Sin embargo, y teniendo en cuenta que el catalán aún no tiene la mayoría de edad, ya que cumplirá los 18 años el próximo mes de julio, la realidad es que continúa teniendo una actitud lejos de la que debería tener un futbolista más maduro.

Por eso, el delantero se habría enfrentado a uno de sus compañeros en el ataque, como es Robert Lewandowski, por su comportamiento. Cuando se produjeron los días de crisis en el Barça hace unos meses, con muchas derrotas inexplicables y con un juego pésimo de ver, en el vestuario se vivió mucha tensión y algunos jugadores se enfrentaron con reproches y críticas entre ellos.

Lamine Yamal y Lewandowski se encararon en un entrenamiento

Ahí, Lamine y Lewandowski se encararon en un entrenamiento y tuvieron que separarles. El polaco, harto de las bromas del extremo y de su actitud de crío, lejos de la plena madurez, le recriminó su comportamiento, algo que no gustó nada al de Rocafonda, ya que no se lo tomó nada bien y le empezó a decir de todo al delantero más experimentado de la plantilla, con una intervención del cuerpo técnico de Flick.

Desde entonces, hay distancia entre ellos y Lamine ya no habla demasiado con Lewandowski. Su relación está rota por este capítulo de tensión y su trato está en el más estricto profesionalismo, para evitar que su situación perjudique los intereses del Barça. El técnico alemán les dejó claro en su momento que tenían que arreglarlo para que el equipo no sufriera en ese aspecto, pero no ha sido el caso.

El extremo catalán no es el único que está así con el polaco

De hecho, el extremo no es el único jugador del vestuario que no está bien con el polaco, ya que hay otros compañeros que no soportan la actitud tóxica que el delantero centro tiene, tanto en el terreno de juego como fuera de él, con gestos públicos despectivos cuando no le pasan el balón y constantes quejas por el juego del equipo si no le gusta lo que ve sobre el césped.