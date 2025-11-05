Lamine Yamal harta a los vecinos por la acumulación de suciedad, fiestas de madrugada y gritos

Lamine Yamal es uno de los mejores jugadores del mundo y una pieza indispensable en el FC Barcelona. El extremo, con tan solo 18 años, está en boca de todos y en el constante foco mediático, algo que preocupa en exceso al club y también a Hansi Flick. Además, sus conductas extradeportivas tampoco acaban de gustar y, ahora, ha habido un nuevo episodio con sus vecinos.

Según ha explicado Núria Casas en Culemanía, el futbolista acabó hartando a sus vecinos por la acumulación de suciedad, fiestas de madrugada y gritos que resumían su vida en un ático de Sant Just. Además, el hecho de que hubiera una abundancia de pedidos online de comida a través de la plataforma Glovo, provocó que se acumulara basura en el garaje de la propiedad.

Lamine Yamal acabó atormentando a los vecinos en un ático de Sant Just

Esto hizo llegar insectos y malos olores en un párquing, lo que provocó un enfado tremendo de los vecinos, que no pudieron aguantar más. Hubo varias llamadas a la policía, pero no solo por la tremenda suciedad, sino también por las fiestas a altas horas de la noche, acompañadas de gritos y sin horarios que han atormentado a un vecindario mayoritariamente jubilado y que quiere vivir tranquilo.

Los vecinos querían paz y armonía y parece que lo han conseguido, teniendo en cuenta que Lamine Yamal se ha comprado la casa que compartieron Shakira y Gerard Piqué en su día, por lo que podrán vivir tranquilos y alejados de todo el show que, en teoría, dejó plasmado el extremo del Barça durante su estancia en este ático de Sant Just, haciéndole la vida imposible a estos vecinos.

Acumulación de suciedad y fiestas, los principales causantes del hartazgo del vecindario

La realidad es que Lamine está constantemente en el punto de mira por todo lo que hace en su vida, y aunque en el terreno de juego cumple como uno de los mejores futbolistas del mundo, el hecho de que esté en el foco mediático cada día por todo lo que hace preocupa, más aún si tiene este tipo de acciones que molestan al vecindario y perjudican de manera seria su imagen.