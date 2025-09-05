Lamine Yamal, le pone los cuernos con un jugador del Real Madrid y se lía la de Dios

Además de su irrupción en los terrenos de juego con tan solo 18 años y haberse convertido en uno de los mejores del mundo, Lamine Yamal también ha salido mucho en la prensa rosa y en su movida vida extradeportiva, lo que ha provocado algún reproche de su entrenador por todo el ruido que hay alrededor de él fuera de los campos. Ahora, la situación se ha complicado aún más.

Según han informado desde Argentina y ha contado Marcela Tauro, tertuliana y periodista del corazón, el extremo del FC Barcelona habría recibido un varapalo importante por parte de un jugador del Real Madrid: Franco Mastantuono, uno de los fichajes del conjunto blanco este verano. Según la información, a Lamine le habrían puesto los cuernos con el extremo argentino.

A Lamine Yamal le habrían puesto los cuernos con Franco Mastantuono

Hace unas semanas salió a la luz una supuesta relación sentimental entre el futbolista azulgrana y Nicki Nicole, una cantante argentina. Sin embargo, hace unos días, la estrella catalana borró de su perfil oficial de Instagram todas las fotografías en las que aparecía la cantante, dejando entrever que su relación se había acabado tan solo unas semanas después de que empezara todo.

Poco después de esta decisión, desde Argentina, y concretamente Marcela Tauro, habrían comunicado que Nicki Nicole le habría puesto los cuernos a Lamine con Mastantuono, por lo que esta supuesta infidelidad habría llevado al límite la breve relación entre el extremo del Barça con la cantante. Si esto fuese cierto, la rivalidad entre los dos clubes habría pasado más allá del terreno de juego.

Nicki Nicole ya no estaría saliendo con la estrella del Barça

Aun así, está todo por confirmar, pero los hechos, de ser ciertos, se podrían considerar muy graves, teniendo en cuenta el papel de ambos jugadores en los dos conjuntos más importantes de España y lo que podría provocar de cara al futuro. Además, el argentino también tendría pareja desde hace tiempo, pero la irrupción de Nicki Nicole podría haberlo cambiado todo.