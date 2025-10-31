Lamine Yamal, hay lío con Flick, se niega a cambiar, insumisión

En el Clásico del pasado domingo entre el FC Barcelona y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, Hansi Flick quiso aplicar algunas variantes nuevas en un intento de remontar el partido. Aunque no tuvo éxito, el técnico introdujo un cambio significativo respecto a la posición de Lamine Yamal, moviéndolo de demarcación en el terreno de juego, pero esto no gustó al jugador.

El alemán lo quitó de la banda y lo colocó por dentro, prácticamente como falso '9', como ya ocurrió con Leo Messi hace años, teniendo en cuenta que su posición natural era en el extremo izquierdo y acabó cambiando de demarcación. Ahora, la situación se podría repetir con Lamine, pero el futbolista ya dejó claro en su día que se mostraba muy escéptico con este cambio.

Hansi Flick quiere que Lamine Yamal empiece a jugar más por el centro

El extremo aseguró en su momento que prefería jugar en la banda, ya que así le permitía poder encontrar situaciones de uno contra uno con facilidad, mientras que cuando se juega por dentro hay mucho más overbooking de jugadores. Aun así, Flick hizo oídos sordos de las palabras de su estrella y, en el encuentro contra el Bernabéu, en un intento de revolucionar el choque, lo puso por medio.

El entrenador dio entrada a Roony Bardghji, colocándolo de extremo izquierdo, mientras que bajó a Lamine al centro. A pesar de que no le gustó, la lectura de juego que tiene el catalán, además de sus grandes pases y su relación con el gol, podrían ayudar considerablemente al Barça. De hecho, algunos técnicos de La Masía que lo tuvieron ya habían pensado en esta posibilidad.

El delantero catalán prefiere continuar en la banda como extremo derecho

Por lo tanto, está por ver si Flick continuará dando paso a este cambio, aunque también se verá si Lamine lo acepta, ya que él prefiere jugar en la banda. Sin embargo, por sus problemas actuales de pubalgia, ha perdido electricidad y desparpajo, por lo que este cambio hacia el centro podría ser positivo para él mientras no pueda estar al 100% físicamente.