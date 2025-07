Lamine Yamal pierde apoyos en el vestuario del Barça, preocupa su vida fuera, especialmente por el padre

Lamine Yamal ya ha puesto su firma en su nuevo contrato con el FC Barcelona, que lo mantendrá ligado con el conjunto azulgrana hasta el 2031, así como la oficialidad del que será el nuevo dorsal, llevando el '10' a la espalda a partir de los próximos años. Sin embargo, la vida que está llevando fuera del fútbol está preocupando al club, especialmente por su padre y su entorno.

Mounir Nasraoui no es una persona que viva en las sombras, sino que le gusta ser el protagonista y, por eso, ha hablado respecto a toda la polémica que ha habido con la fiesta de cumpleaños de su hijo. El padre no se ha cortado a la hora de responder a los críticos y ha asegurado que Lamine no ha hecho ningún daño, disculpándolo y apoyándolo en todo lo que ha hecho en los últimos meses.

Lamine Yamal está preocupando al Barça, especialmente por su padre

Aun así, en la entidad catalana creen que esto no le hace ningún bien y que tiene que estar más controlado, a pesar de que ya ha cumplido la mayoría de edad. De hecho, el mismo Lamine ya aseguró que Hansi Flick le comunicó que tenía el derecho de pasarlo bien, pero que la cosa no podía irse de desmadre y que tenía que presentarse a los entrenamientos a su hora y al 100%.

Aunque el jugador lo haga, es posible que el extremo también esté perdiendo algunos apoyos dentro del vestuario del Barça, teniendo en cuenta el foco que tiene puesto el catalán encima y las constantes polémicas en las que ha sido envuelto en los últimos meses, dejando hartos a algunos jugadores azulgranas, especialmente los pesos pesados del vestuario, que no entienden tanto ruido.

En el club azulgrana confían en la madurez del jugador

En el Barça confían en la madurez que ya ha demostrado Lamine, tanto dentro como fuera del terreno de juego, pero igualmente existe esta preocupación de que la vida que está llevando fuera del fútbol pueda perjudicarlo y acabar hundiéndole la carrera, como ya ha pasado en más de una ocasión con futbolistas que prometían mucho y acabaron en nada por las acciones que realizaron fuera de los terrenos de juego.