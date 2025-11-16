Lamine Yamal pierde apoyos en la Roja, están hartos de sus aires de estrella, no les gusta la vida que lleva

En la selección española, el talento de Lamine Yamal empieza a generar recelos más allá de sus virtudes sobre el campo. La joven promesa del Barça ha sido vista por algunos como excesivamente “estrella”, con un ego de líder que no termina de encajar en la mentalidad de equipo que Luis de la Fuente desea cultivar. El descontento crece entre ciertos compañeros que no forman parte del entorno azulgrana, mientras que los culés más veteranos mantienen su defensa incondicional.

El origen del malestar no es solo deportivo, sino también personal. Varias voces dentro del equipo habrían criticado la actitud de Lamine, al que acusan de mostrarse más preocupado por su imagen que por su implicación colectiva. Según fuentes cercanas a la Federación Española de Fútbol, algunos miembros del grupo ven con recelo su estilo de vida público, sus continuos focos mediáticos y su predisposición a actuar como líder sin tener aún el cartel de figura consolidada. Estas críticas no han sido públicas, pero sí circulan en los pasillos del cuerpo técnico y del vestuario.

Ausencia polémica y reproche por su baja con la Roja

El episodio que ha tensado aún más la situación se produjo cuando Lamine no acudió a la convocatoria definitiva para los partidos de clasificación hacia el Mundial 2026. La decisión, comunicada a última hora, ha sido interpretada por muchos en la selección como una muestra de priorización de sus compromisos personales sobre los de su país. La Federación no tardó en mostrar su decepción y algunas voces internamente lamentaron que el jugador no mantuviera su compromiso cuando más se necesitaba.

Este gesto alimentó la narrativa de que Lamine tiene una relación especial con el Barça, pero no con la Roja, lo que ha generado un ambiente cada vez más polarizado. Mientras sus compañeros culés intentan protegerlo, otros ya vislumbran un problema de futuro si el joven talento no aprende a compatibilizar su brillo individual con la humildad que exige vestir la camiseta nacional.

El reto personal de Lamine Yamal

En conclusión, el prodigio azulgrana debe gestionar su crecimiento con dosis de responsabilidad si quiere que su papel en la Roja no se convierta en un obstáculo para su consolidación. Para muchos, ha llegado la hora de demostrar que no es solo una promesa, sino un auténtico líder con valores.