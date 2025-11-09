Lamine Yamal y Pedri lo apoyan, le piden paciencia, pero vive una situación muy incómoda en el Barça
Lamine Yamal y Pedri piden calma, la realidad para un futbolista del Barça se endurece
Marc Bernal, uno de los talentos emergentes de La Masía, cuenta con el respaldo claro de figuras como Lamine Yamal y Pedri —quienes han mostrado públicamente su apoyo y apelan a la paciencia como elemento clave para su progresión. Sin embargo, a pesar de ese entorno amigable, Bernal vive una situación incómoda y compleja en el primer equipo. Después de irrumpir con fuerza en el inicio de la pasada temporada, fue titular indiscutible bajo la dirección de Hansi Flick y se le llegó a ver como el relevo natural de Sergio Busquets. Pero la lesión grave sufrida en Vallecas trastocó su curso: desde entonces, no ha sido el mismo.
Los números acompañaban aquel arranque prometedor: había disputado los primeros partidos de liga como titular, mostrando solvencia en el pivote, buen primer toque y carácter para asumir responsabilidades en un equipo de estrellas. Sin embargo, la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda —junto a una afectación del menisco externo— lo dejó fuera de combate y frenó en seco su progresión.
Una segunda fase más complicada
Tras la lesión, el retorno de Bernal ha sido con cautela. Pese a recibir el alta médica, aún no ha vuelto a encontrar la continuidad ni la confianza plena de Flick. Las expectativas de jugar de inicio, ocupar el rol de Busquets y afianzarse en el primer equipo se han visto resquebrajadas. Según informaciones, el club ha decidido no forzar su regreso competitivo y dar prioridad a su completa recuperación antes de exigirle el nivel del arranque.
El entorno del Barça reconoce que el joven mediocentro está en la antesala de una nueva fase: tiene 18 años, contrato a largo plazo y blindaje del club, pero también enfrenta una competencia feroz y una exigencia mayor ante su lesión. Mientras tanto, Yamal y Pedri apuestan por calma y confianza en el proceso, sabiendo que Bernal forma parte del proyecto de futuro. Pero la urgencia del primer equipo y el peso de las responsabilidades hacen que esa “pausa” no sea sencilla.
El respaldo del vestuario y la paciencia exigida
En definitiva, Marc Bernal vive un momento de transición incómodo: respaldado por compañeros y club, pero con el reto de recuperar velocidad, minutos y protagonismo. La paciencia existe —y es vital—, pero dentro del vestuario saben que la oportunidad de dar el salto definitivo no esperará para siempre.