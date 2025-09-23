Lamine Yamal, polémica en París, la vida que lleva no gusta en el Barça

Lamine Yamal no pudo ganar el Balón de Oro con tan solo 18 años. El delantero del FC Barcelona acabó en la segunda posición del trofeo, solo por detrás de Ousmane Dembélé, y aunque parecía una derrota, el simple hecho de que estuviera ahí, a punto de ganar el galardón, habiendo cumplido recientemente la mayoría de edad, es una victoria para el extremo y su club.

Sin embargo, en el Barça no acaba de gustar la vida que lleva fuera de los terrenos de juego y sus acciones en París volvieron a estar en el punto de mira de la entidad azulgrana. El hecho de que el jugador se llevara a una comitiva de 20 personas a la gala del Balón de Oro no gustó mucho al conjunto catalán, ya que lo vio totalmente excesivo, a pesar de que era uno de los favoritos al trofeo.

La vida de Lamine Yamal no acaba de gustar en el Barça

Su llegada a la capital francesa no se veía como la de un adolescente de 18 años que lleva poco tiempo en el fútbol profesional y en el foco mediático, sino en la de un jugador ya maduro y con mucha experiencia en sus botas. Por eso, el Barça quiere que vaya con calma, una palabra que Lamine no la entiende por todo lo que ha pasado con él fuera del campo en los últimos meses.

😁 Sonriente Lamine Yamal a su llegada a la gala del #BallonDor



pic.twitter.com/9MijepWt5x — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 22, 2025



Algunos dirigentes azulgranas consideran muy excesivo el ruido que rodea a un futbolista tan joven como es Lamine. De hecho, le han recordado en más de una ocasión que uno de sus referentes más claros, como fue Leo Messi, vivió totalmente en la humildad y en el trabajo silencioso, lejos de los focos, a pesar de que era considerado el mejor jugador del mundo cada año.

El entorno del jugador ha asegurado que no va a cambiar

Sin embargo, desde el entorno de Lamine aseguran que el estilo del catalán es este y no va a cambiar, aunque en el Barça no guste su situación, por lo que si el extremo continúa a un gran nivel en el terreno de juego y asistiendo a estas citas, todo continuará igual.