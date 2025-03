Lamine Yamal tiene el primer encontronazo serio con Flick

El FC Barcelona consiguió una victoria heroica en Lisboa en la ida de los octavos de final de la Champions ante el Benfica (0-1). Los azulgranas aguantaron con un hombre menos durante más de una hora por la expulsión de Pau Cubarsí y pudieron incluso marcar un gol para irse con ventaja en la eliminatoria de cara al partido en casa. Aun así, hubo cosas que no le gustaron nada a Hansi Flick.

Después del encuentro, el técnico alemán habló seriamente con Lamine Yamal sobre sus tareas defensivas. Debido a que el Barça estaba jugando con 10, los espacios entre líneas eran más grandes y las bandas muy peligrosas para el Benfica, especialmente la derecha, donde están Jules Kounde y el mismo Lamine. Teniendo en cuenta que el lateral izquierdo del conjunto portugués subía mucho, el catalán tenía que cubrirlo, pero no lo hacía.

Flick habló seriamente con Lamine Yamal por su actitud en defensa

El extremo se quedaba atrás y dejaba que Álvaro Carreras pudiera hacerle un 2 contra 1 a Kounde con su compañero en el ataque. Eso no le gustó nada a Flick, que vio cómo el Barça estaba sufriendo en ese carril, y decidió cambiar a Lamine a la hora de juego, enviando al delantero al banquillo. En su lugar, entró Ferran Torres, por lo que no fue un cambio ofensivo, sino más bien defensivo. Raphinha se cambió de banda y ayudó más en defensa.

Una vez el conjunto azulgrana firmó un triunfo que coloca muy de cara su clasificación a los cuartos de la Champions, el entrenador alemán habló en el vestuario con Lamine Yamal para pedirle un cambio de actitud, especialmente en defensa, para que pueda jugar todo el encuentro seguido. Si no defiende, Flick lo deberá cambiar en cada partido para evitar que pasen cosas como las del Benfica.

El jugador lo entendió y quiere mejorar

El catalán no tuvo ningún reparo en admitir que fue su culpa, pero que estaba muy cansado y por eso no podía bajar mucho a ayudar. Aceptó completamente el cambio, no como en otras ocasiones, donde se había enfadado mucho, y prometió que intentaría defender más de cara en adelante.