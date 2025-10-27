Lamine Yamal tuvo bronca con compañeros del Barça, no defiende, ni corre, varios jugadores están hartos

Lamine Yamal fue uno de los protagonistas del Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona del pasado domingo. Aun así, no fue por su actuación en el campo, ya que su rendimiento fue pésimo, sino por sus declaraciones antes del partido y la posterior trifulca que hubo con los jugadores del conjunto blanco, que fueron a por él para recriminarle sus polémicas palabras.

Por otra parte, el extremo del Barça también tuvo bronca con sus compañeros, justo después del encuentro, en el vestuario. Varios futbolistas le recriminaron su nivel en el terreno de juego, ya que quedaron hartos con su actitud: ni defendía, ni corría, ni hacía nada. De hecho, parecía incluso que estuviera lesionado, ya que en algunas ocasiones pidió que no le pasaran el balón.

Lamine Yamal fue recriminado en el vestuario por sus compañeros

Sin embargo, tampoco pidió el cambio, y estuvo muy fallón a la hora de dar sus pases o incluso encarar a los contrarios. Por eso, y tras todo lo que ha pasado, algunos quedaron muy enfadados con él y le recriminaron que su cabeza no estuviera en el partido, como se demostró días antes con toda la polémica en la Kings League por sus declaraciones y su presencia en los partidos de la competición.

Varios jugadores, especialmente los más veteranos, como Raphinha, le han pedido que se centre y deje de hablar tanto fuera del campo. Aunque es uno de los mejores del mundo, si realiza declaraciones de este tipo, después tiene que actuar sobre el césped, algo que no pasó, ya que Lamine acabó siendo, prácticamente, uno de los peores futbolistas del Barça sobre el verde.

El extremo del Barça fue criticado por su nivel

El catalán no estuvo a buen nivel y puede que aún tenga problemas físicos de las molestias en el pubis que le están dando un dolor de cabeza considerable en las últimas semanas. Lamine Yamal ha perdido esa electricidad y desparpajo que nos ha acostumbrado en los últimos años, y contra el Madrid, no demostró la clase que tiene, algo que aprovecharon claramente los jugadores del conjunto blanco.