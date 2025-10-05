Lamine Yamal y Flick, aumenta la tensión dentro y fuera del Barça

La situación alrededor de Lamine Yamal comienza a generar un clima tenso en el FC Barcelona. Lo que se suponía era un impulso para su carrera, con mayor protagonismo, se está convirtiendo en un reto emocional y físico para el jugador, y una fuente de preocupación para Flick y el club. Las molestias en el pubis, la convocatoria de la selección española y la gestión de sus minutos han sido los detonantes de un malestar creciente.

Después de venir con dolencias al combinado nacional, Yamal jugó con molestias contra Turquía y Bulgaria, acumulando minutos que, según Hansi Flick, agravaron su lesión. Flick denunció públicamente que no se estaba cuidando al jugador: “Ya se fue de Barcelona con dolor, y jugó con molestias, eso no es cuidar a los jugadores.”

¿Una estrella precoz o un ambiente que exige demasiado?

El Barça no oculta su preocupación. Yamal, de apenas 18 años, ya ha mostrado destellos de clase, velocidad, desequilibrio en el uno contra uno y capacidad ofensiva. Pero Flick insiste en que el talento solo no basta. Ha pedido un mayor compromiso defensivo, una actitud de jugador que puede rendir 90 minutos incluso cuando no está al máximo. “Para pasar al siguiente nivel, no vale solo con talento”, ha señalado.

Además, la recaída de la lesión lo ha dejado fuera por entre dos y tres semanas, lo que amenaza con interrumpir su ritmo y aumentar su clima de inestabilidad emocional.

Críticas a la Federación

El club también critica la falta de coordinación entre Federación y Barça en la gestión del jugador. Desde Barcelona aseguran que se informó de las molestias previas, incluso de que se le administró alguna inyección para aliviar el dolor, aunque no todos los protocolos se ejecutaron como se esperaban.

Flick tiene claro que la paciencia tiene un límite. En el vestuario, el mensaje empieza a calar: si bien Lamine Yamal es una joya, su continuidad como referencia dependerá de que recupere regularidad, respetando los tiempos físicos, mostrando compromiso defensivo y soportando la presión que supone jugar al máximo nivel. Si no lo hace, la tensión continuará aumentando —y algún sacrificio en la rotación podría estar cerca.