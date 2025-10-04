Flick le tira de las orejas, necesita su mejor versión, no presiona ni defiende como antes, perjudica al Barça

Lamine Yamal es uno de los talentos más prometedores del fútbol mundial, pero también uno de los que más atención genera fuera del campo. Con apenas 18 años, el atacante del FC Barcelona vive bajo un foco constante que lo eleva como estrella, aunque todavía está en pleno proceso de maduración. Hansi Flick, consciente de los riesgos que implica la exposición mediática y la presión, ha decidido actuar con firmeza y le ha lanzado un claro mensaje: necesita volver a ofrecer su mejor versión, tanto en el césped como en su actitud diaria.

El técnico alemán cree que el joven extremo ha perdido parte de la chispa que lo convirtió en indiscutible en sus primeros partidos. Especialmente, se le reprocha su falta de intensidad en la presión y en las ayudas defensivas, aspectos que Flick considera innegociables. “El Barça no puede permitirse jugar con diez”, habría comentado en el vestuario, dejando entrever que el talento ofensivo no compensa la falta de compromiso colectivo.

Un entorno que preocupa en el club

Más allá de lo estrictamente futbolístico, en el Barça existe preocupación por el entorno de Lamine Yamal. El jugador, como cualquier adolescente de su edad, está expuesto a múltiples tentaciones: fama, redes sociales, patrocinios y amistades que no siempre priorizan su carrera deportiva. Los responsables del club saben que esta situación puede condicionar su progresión si no logra centrarse en lo esencial.

El miedo dentro de la entidad es claro: que el talento de Lamine, uno de los mayores patrimonios del club, se vea frenado por una sensación de endiosamiento. Ya hay voces internas que advierten que el joven se siente intocable, algo que Flick no está dispuesto a tolerar. El alemán quiere cortar de raíz cualquier comportamiento que pueda dañar la disciplina colectiva.

Una joya que debe pulirse

Nadie duda de que Lamine Yamal tiene condiciones para marcar una época en el FC Barcelona y en la selección española. Sin embargo, Flick exige que entienda que el talento por sí solo no basta. El entrenador insiste en que el futuro de su carrera dependerá de la humildad, el esfuerzo y la capacidad de aprender de los veteranos.

El mensaje es claro: Lamine tiene que recuperar la versión que maravilló al mundo, pero también demostrar que puede crecer desde la disciplina y el compromiso. De lo contrario, el riesgo de que su carrera se vea cortada antes de tiempo está muy presente.