Lamine Yamal y Raphinha mantienen una relación de tensión en el Barça por una tercera persona

Lamine Yamal y Raphinha son dos de los jugadores más importantes del FC Barcelona. El gran rendimiento que han tenido el extremo catalán y el brasileño ha permitido al Barça conseguir los éxitos de esta temporada, por lo que son dos piezas clave para Hansi Flick. Sin embargo, su relación podría dilapidarse si se acaban cumpliendo los deseos que el atacante de Rocafonda lleva tiempo pidiendo.

El delantero ya lo intentó el verano pasado y no tuvo suerte, pero en las próximas semanas volverá a pedirle a Joan Laporta y a la dirección deportiva que traigan a un amigo suyo. Lamine quiere que el conjunto azulgrana fiche a Nico Williams, uno de sus mejores amigos en el mundo del fútbol, como ya se vio en la Eurocopa con la selección española, por lo que también lo quiere en el Barça.

Lamine Yamal quiere a Nico Williams y Raphinha se niega

Aunque el vasco fue un gran deseo de la entidad culé el año pasado, está por ver si en el próximo verano este interés se mantendrá. Aun así, quien ya ha dicho por activa y por pasiva que no se necesita al jugador del Athletic Club es Raphinha, que incluso habría llegado a amenazar con su salida si finalmente Nico Williams acaba siendo uno de los fichajes del mercado en el Barça.

El brasileño no lo quiere ver ni en pintura, teniendo en cuenta que juegan en la misma posición y es posible que Nico le quitara la titularidad en las alineaciones de Flick. Raphinha no quiere tener competencia en su puesto, al menos de otra estrella como sería el futbolista bilbaíno, y ha exigido que no se le incorpore o tomará medidas drásticas que no gustarán nada en el club azulgrana.

El brasileño amenazará con irse si fichan al extremo vasco

A pesar de que la relación entre Lamine Yamal y Raphinha es muy buena, especialmente en el terreno de juego, donde se buscan constantemente de banda en banda, el brasileño no acaba de entender esta especie de traición de su compañero, ya que no ve el porqué de la necesidad de traer a alguien como Nico Williams después de la temporada que ha realizado en el extremo izquierdo.