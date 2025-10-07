Le ha pedido una explicación a Deco y si De Jong no va al banquillo exigirá que lo vendan en enero

El partido del Barça ante el Sevilla todavía colea en Barcelona. El conjunto blaugrana perpetró la peor actuación conjunta desde que Hansi Flick está al frente del equipo. Nadie respondió ni mostró una versión mínimamente cercana al mínimo que se le puede exigir. Una realidad muy dura y que se cebó con varias versiones individuales como la de Araujo, Lewandowski o la de un Frenkie De Jong que, a pesar de venir haciendo un gran año, en el Pizjuán estuvo a años luz de estar a un nivel aceptable para el mediocentro titular del Barça.

En este sentido, a pocos se les escapa que lo mostrado por parte del neerlandés era digno de enviarlo directamente al banquillo en la media parte. No mostró ningún tipo de intensidad y se mostró perdido en todos los aspectos posibles. No presionaba, no distribuía bien el balón y apenas era capaz de aportar a la hora de sacar el balón jugado. El neerlandés no es un jugador especialmente vehemente y se notó en Sevilla, donde no mostró el nivel necesario.

De Jong mal y Casadó 90 minutos en el banquillo

En este sentido, lo más sorprendente no fue solamente el mal nivel de Frenkie De Jong, que es algo que puede pasar de vez en cuando, sino el hecho de que en la peor noche del neerlandés, Marc Casadó acabara con cero minutos, mientras que fue Andreas Christensen el que acabó jugando unos minutos de mediocentro. Una decisión que, según hemos podido saber, no gustó nada en el entorno de Casadó, que no entiende que Flick lo deje tan atrás en las rotaciones del equipo.

Y es que Casadó nunca ha hecho méritos para ser un jugador repudiado por Flick. El catalán tiene motivos de sobra para presentar candidatura a la titularidad y, en cambio, lo único que recibe son suplencias y decisiones muy duras para un Casadó que si no ve que la situación mejora en lo que queda de año, podría pedir su salida en enero.

Así pues, lo visto en Sevilla invita a pensar que Marc Casadó ha perdido la mayor parte del favor que tenía de parte de un Flick, que de la noche a la mañana ha demostrado que no confía, para nada en el canterano culé.