Lewandowski está teniendo problemas de gravedad con Lamine Yamal

Robert Lewandowski es uno de los futbolistas más imprescindibles en la plantilla del FC Barcelona. El delantero es la máxima referencia en ataque de Hansi Flick y sus goles están ayudando al conjunto azulgrana a llegar lejos en todas las competiciones. Sin embargo, el polaco está teniendo problemas de gravedad con otro jugador clave del equipo y se está demostrando en el terreno de juego.

Se trata de Lamine Yamal, la estrella que ha irrumpido en los últimos años siendo menor de edad. A pesar de su calidad y de ser tan joven, Lewandowski no tiene buena relación con él y le ha recriminado algunas opciones que ha hecho sobre el césped en los últimos partidos, criticándole su individualismo y la necesidad de tener que jugar con sus compañeros para que el Barça pueda seguir ganando.

Lewandowski le recrimina a Lamine su individualidad

Precisamente, fue en el encuentro de Liga contra el Sevilla, donde el extremo hizo un par de regates en el área y, en vez de buscar al polaco para marcar un gol fácil, prefirió chutar ante las quejas del delantero centro. Lewandowski no soporta que el catalán tenga una obsesión grave por marcar, ya que hace mucho tiempo que no lo hace en la competición doméstica y esto le está afectando.

Además, no es la primera vez que el atacante abronca al joven jugador sobre el campo, ya que es notorio que el polaco lo haga públicamente cuando no recibe la pelota en condiciones o cuando ve algo que no le gusta. Por otra parte, esto no gusta nada a sus compañeros, que lo ven como una falta de respeto, y varios de ellos tampoco tienen buen trato con él por este motivo.

El polaco no tiene muchos amigos en el vestuario

Por lo tanto, la relación que hay entre Lewandowski y Lamine es de cordialidad y profesionalidad sobre el césped, pero fuera de él, no hay amistad. De hecho, el polaco solo tiene un gran amigo en el vestuario, que es Wojciech Szczesny, mientras que los demás le ignoran por su comportamiento tóxico. Le critican que tendría que ser un líder en vez de estar quejándose públicamente de sus compañeros.