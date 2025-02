Flick festeja el triunfo del Barça, pero margina a dos jugadores porque son un mal ejemplo

El Barça venció 4-1 al Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y quedó a solo dos puntos del Real Madrid, actual líder de LaLiga. El equipo de Hansi Flick mostró solidez y fue el justo vencedor en un partido en el que sufrió las bajas por lesión de Ronald Araújo y Gavi. Robert Lewandowski, Fermín López, Raphinha y Eric García marcaron los goles del conjunto culé, mientras que el descuento del Sevilla llegó de la mano del suizo Ruben Vargas.

Desde el inicio, el Barça impuso condiciones y sometió al rival con una presión asfixiante. A los 7 minutos, Lewandowski aprovechó un rebote en el área y puso el 1-0 parcial. Sin embargo, en la jugada siguiente, Saúl Ñíguez capitalizó un descuido defensivo, asistió a Vargas y el suizo solo tuvo que empujar el balón a la red. Wojciech Szczęsny se estiró, pero no pudo evitar el empate.

El Barça golpea

En la segunda mitad, el equipo de Flick salió decidido y, en pocos minutos, liquidó el partido. Primero, Fermín López —quien había ingresado por el lesionado Gavi— volvió a adelantar al Barça, y luego, Raphinha selló la victoria con un auténtico golazo.

A los 61 minutos, Fermín protagonizó una dura entrada sobre Sow y fue expulsado tras la intervención del VAR. Pese a jugar con un hombre menos, el Barça demostró madurez para controlar el ritmo del partido, recordando la solidez exhibida en la final de la Supercopa ante el Real Madrid. A los 90, García selló la goleada culé.

La advertencia a Laporta

Aunque celebró la victoria, Flick no ocultó su malestar con Iñaki Peña y Ansu Fati. El extremo de 22 años volvió a quedar fuera de la convocatoria y todo indica que no volverá a vestir la camiseta del Barça. La directiva intentó cederlo en el mercado invernal, pero el jugador dejó en claro que no aceptará una salida gratuita.

Por otro lado, la situación de Iñaki Peña también es tensa. Según informó Sport, el arquero discutió con Flick durante la semana tras perder la titularidad en favor de Szczęsny, exigiendo explicaciones por la decisión del entrenador.