Lewandowski pide a Flick un cambio en el 11 titular del Barça

El FC Barcelona fichó a Wojciech Szczesny como recambio de Ter Stegen por su grave lesión de rodilla. El polaco salió del retiro para volver al fútbol profesional e incorporarse al conjunto azulgrana. Parecía que venía a ser el portero titular, pero Hansi Flick ha seguido apostando por Iñaki Peña, a pesar de las dudas a su alrededor, y Szczesny aún no ha debutado esta temporada con la camiseta culé.

Por eso, uno de sus amigos más fieles y compañero de selección le ha pedido al técnico alemán un cambio en el once titular. Se trata de Robert Lewandowski, amigo íntimo del guardameta, que no quiere ver como su compatriota ha salido del retiro para venir al Barça y quedarse en el banquillo en cada partido. Aunque es posible que debute en la Copa del Rey, no sería suficiente.

Lewandowski quiere a Szczesny de titular

El delantero polaco cree que Szczesny daría un salto de calidad en la portería con respecto a Iñaki Peña, ya que el valenciano es muy inseguro y crea dudas a sus compañeros de defensa. Sus salidas en falso y algunos balones que podrían haber sido parados son acciones que no están gustando. Lewandowski le ha pedido a Flick un cambio, al menos para probar, y que el portero polaco pueda volver a ponerse los guantes en un encuentro.

La situación está siendo extraña, ya que cuando Szczesny decidió volver de la retirada, se dijo que solo lo haría si le hubiesen prometido un sitio de titular. Pero no está siendo el caso y el polaco tiene que ver los partidos desde el banquillo, una posición nada cómoda para él. Por eso, su amigo y compatriota está intentando que el técnico alemán del Barça cambie su decisión del guardián de la portería.

Las dudas con Iñaki Peña

Iñaki Peña siempre ha sido un interrogante muy grande como portero. El valenciano se fue cedido al Galatasaray y cuajó allí una buena temporada, pero siguen habiendo dudas alrededor de su figura y si está preparado o tiene el nivel para ser el guardameta de un equipo grande como el Barcelona. Está teniendo algunas buenas actuaciones, como en el Clásico contra el Real Madrid, donde dejó la portería a cero ante Kylian Mbappé, Vinicius y compañía, pero en otros encuentros crea muchas dudas y se le ve nervioso.