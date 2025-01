Lewandowski tiene más enemigos que amigos en el vestuario del Barça

Robert Lewandowski es uno de los jugadores más importantes en el FC Barcelona, ya que es uno de los delanteros más experimentados del panorama europeo y con una gran facilidad a la hora de enviar balones al fondo de la portería. Sin embargo, sus actuaciones en el terreno de juego también son perjudiciales para la plantilla y, especialmente, para el vestuario azulgrana y sus relaciones.

En ese sentido, el polaco no tiene mucha relación con sus compañeros, y a decir verdad, tiene más enemigos que amigos dentro del vestuario. Su carácter sobre el campo ha sido el denonante que ha alejado a algunos futbolistas y el trato que tienen es simplemente profesional, por el bien del equipo, ya que no se quiere que la situación sea aún más polémica y crítica de lo que ya es.

Lewandowski no tiene relación con muchos jugadores del Barça

Algunos jugadores llevan tiempo hartos de la actitud que ha demostrado el atacante sobre el terreno de juego, con gestos despectivos hacia sus personas si las cosas no salen como él quiere. Si no le llegan balones al pie o los centros que ponen algunos de sus compañeros son malos, se enfada públicamente sobre el césped y todo el mundo lo puede ver, cosa que no gusta nada a los futbolistas culés. Lamine Yamal ha sido uno de los afectados las dos últimas temporadas.

Sin ir más lejos, Lewandowski celebró mucho la llegada de Wojciech Szczesny al equipo, ya que ahora puede tener un amigo dentro del vestuario y antes no lo tenía. Fuera del Barça, la relación con otros es mínima, por no decir nula, mientras que con el portero la situación es diferente, ya que tienen un pasado en la selección polaca.

El polaco tiene fecha de caducidad en 2026

Aun así, los compañeros del polaco van a seguir teniendo que aguantarlo hasta, al menos, la temporada que viene. Es sabido que el delantero va a continuar un año más como azulgrana por una cláusula en su contrato, pero es posible que el próximo curso sea el último del atacante en el conjunto catalán. El Barça ya le estaría buscando un sustituto a partir de 2026 y Joan Laporta ya habría escogido el candidato perfecto.