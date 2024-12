Lewandowski, un problema mayúsculo en el vestuario del Barça, no vendrá

El FC Barcelona está atento al mercado de fichajes para poder reforzar la zona atacante. El club quiere tener ligado a un delantero centro que sea el sustituto de Robert Lewandowski una vez el polaco abandone la entidad azulgrana, pero la situación no está siendo nada fácil. El jugador no quiere competencia mientras él esté en el equipo y no aceptará que venga otro delantero.

En ese sentido, y como es probable que Lewandowski continúe en el Barça al menos una temporada más, incluida la 2025/26, el club está buscando a un delantero a partir de ese curso, ya que el polaco ha dejado claro que no quiere rivalidad en la plantilla. Esto conlleva a que los azulgranas pierdan a uno de los atacantes de moda en Europa, ya que con toda probabilidad tendrá un nuevo destino el próximo verano.

Gyökeres no vendrá al Barça por Lewandowski

Viktor Gyökeres está siendo uno de los mejores delanteros del continente y Joan Laporta había puesto sus ojos en él, teniendo en cuenta la edad de Lewandowski y la necesidad del club de ir rastreando el mercando para encontrar un sustituto. El sueco cumplía todos los requisitos, ya que tiene mucho gol, aún es joven y su precio no es nada elevado, después de un acuerdo entre el jugador y su club, el Sporting de Portugal.

Las últimas informaciones apuntan a que podría salir de Lisboa por una cantidad mínima de 60 millones de euros, una operación que el Barça podría tirar para adelante teniendo en cuenta la difícil situación económica que vive la entidad culé. Sin embargo, y después del rechazo de Lewandowski, parece inviable que pueda venir, ya que Gyökeres tiene claro que abandonará el conjunto portugués este verano.

El destino del delantero sueco

Si finalmente la idea del polaco cambiara o el Barça decidiera que hay que ir sí o sí a por el delantero del Sporting de Portugal, los azulgranas tendrían una dura competencia con el Manchester United, ya que el club inglés, entrenado por el anterior técnico del futbolista, Rúben Amorim, estaría muy interesado en el atacante, y la relación entre ambos podría ser clave para decidir el destino de Gyökeres.