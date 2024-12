Lewandowski y Gavi llevan más de un año sin dirigirse la palabra y no son los únicos en el vestuario del Barça

Robert Lewandowski y Gavi ya no se pueden ni ver, y eso no es ningún secreto en las oficinas del Barça. Sin embargo, lo más preocupante es que el joven de 20 años no es el único que tiene diferencias con el delantero polaco. Varias figuras de la plantilla están cansadas de las actitudes del 9 del equipo de Hansi Flick, como, por ejemplo, su falta de intensidad a la hora de presionar la salida del rival.

El entrenador alemán está preocupado por esta situación, que amenaza con poner en peligro la tranquilidad que reinaba en el vestuario culé. El mal momento que atraviesa el equipo en esta parte del año deja en evidencia que no todo es color de rosas, y la falta de diálogo entre varios de los pesos pesados de la plantilla es un tema que debe atenderse cuanto antes. Quizás, después ya sea demasiado tarde.

El enojo de Gavi

El centrocampista del Barça fue el único que alzó la voz y le dijo al polaco todo lo que piensa de él. En otras palabras, fue quien trasladó la inquietud que tienen sus compañeros sobre su falta de compromiso para presionar la salida del rival. Para muchos canteranos, los primeros defensores deben ser los delanteros, pero Lewandowski no opina lo mismo y lo demuestra dentro del campo de juego. Su función es hacer goles, y así lo ve él.

Gavi, por su parte, le hizo saber que necesitan más de él para recuperar la pelota en los últimos metros. Un cambio en esa faceta será importante para que el Barça de Flick recupere la solidez defensiva que mostró durante los primeros encuentros de la actual temporada.

Lewandowski presiona a Laporta

El polaco, por su parte, está preocupado por los movimientos que está haciendo la directiva culé. Aunque todavía le queda un año de contrato con el club, su intención es cumplirlo jugando dentro de la cancha y no desde el banquillo de suplentes.

Aunque está teniendo un gran año, Deco y Laporta están analizando nombres de centrodelanteros que puedan competir por el puesto con Lewandowski. El ex Bayern Múnich no quiere saber nada de tener competencia y presiona para que no se fiche a una estrella.