Lewandowski y Modric juntos en enero, dos reuniones, la última ha sido en Barcelona

Robert Lewandowski, delantero del FC Barcelona, encara una temporada clave: su contrato finaliza al término del curso y, pese a que afirma estar centrado en el Barça, ya empiezan a aflorar los rumores sobre una posible salida.

Deportivamente, el polaco sigue siendo un goleador de primer nivel, pero a sus 37 años la directiva catalana comienza a valorar alternativas o la posibilidad de sacar rendimiento antes de que baje su cotización. El acuerdo entre las partes no se ha consolidado aún y cualquier desliz podría abrir la puerta a una salida en enero o en verano.

Dos reuniones, el empuje de Modrić y el encaje de Lewandowski en Milán

Según fuentes informativas, los agentes de Lewandowski mantuvieron ya dos reuniones con el Milán: una primeramente a finales de año y una segunda en Barcelona en enero, para tantear la viabilidad de un fichaje. En esas citas, los directivos rossoneri mostraron interés por el delantero si queda libre o si el Barça acepta negociar. El Milán ya monitoriza su situación contractual.

Aquí entra el papel de Luka Modrić, recientemente fichado por el Milán. Según informaciones del entorno, Modrić ha sido clave en presionar la directiva del club italiano para que contemple a Lewandowski como “la pieza estrella” del ataque rossonero desde enero, construyendo junto al croata una dupla de experiencia y calidad que conecte con su presencia en el mediocampo. Ese impulso interno desde el vestuario milanista eleva las opciones del delantero polaco.

El posible encaje de Levy en el Milán

Tácticamente, Lewandowski encajaría en el sistema de Massimiliano Allegri como delantero referencia en punta, mientras Modrić asumiría el rol de mediocentro organizador‑dirigente que viene desempeñando con gran éxito en Italia. Con Modrić marcando ritmo y criterio, Lewandowski podría liberarse del desgaste de creación para concentrarse en lo suyo: rematar. Su llegada reforzaría el perfil ofensivo del Milán, reforzando experiencia y carácter.

Aunque por ahora Lewandowski declara que su mente está en el Barça, la combinación de su contrato expire, el interés milanista y la influencia de Modrić hacen que su cambio de escenario en enero sea una posibilidad real. Si todo cuadra, veríamos un traspaso que sacudiría el mercado invernal.