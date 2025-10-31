Luis de la Fuente, en el ajo, el movimiento que deja a Lamine Yamal fuera del Barça

Lamine Yamal está en boca de todos en los últimos días por todas las polémicas que envuelven al extremo del FC Barcelona. Además de sus declaraciones antes del Clásico y su pésimo rendimiento sobre el terreno de juego, también está encima de la mesa sus problemas físicos, ya que el jugador sigue arrastrando la pubalgia que ya le afectó hace unas semanas y la que lo tuvo de baja.

Aun así, el futbolista aún no está al 100% y esto se está notando en el terreno de juego. A partir de ahí, Lamine no se ha planteado operarse por ahora, pero ya está recibiendo presiones, especialmente de la RFEF, con Luis de la Fuente en el ajo, para que lo haga y pueda llegar a punto para el Mundial del año que viene que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Luis de la Fuente prefiere que Lamine Yamal se opere de sus problemas de pubalgia

El seleccionador quiere que su estrella llegue perfectamente a la cita mundialista y estaría aconsejando al entorno del jugador que pase por el quirófano cuanto antes, ya que así podría recuperarse lo antes posible y estaría a punto para los últimos meses del campeonato y, más en concreto, para el Mundial. Sin embargo, el Barça, a día de hoy, se muestra totalmente en contra.

Una operación de pubalgia para Lamine provocaría que el conjunto azulgrana no pudiera contar con uno de sus mejores jugadores para los próximos meses, lo que dificultaría la temporada para el Barça. Aun así, tampoco lo acaban de descartar si el tratamiento conservador que está siguiendo el futbolista no acaba de tener efecto, por lo que pasar por el quirófano acabaría siendo la opción sensata.

El seleccionador quiere que la estrella del Barça llegue al 100% al Mundial

De la Fuente y la RFEF quieren que Lamine Yamal se opere para que esté al 100% en el torneo verdaderamente importante y donde están puestas todas las ilusiones, como es el Mundial de selecciones del año que viene. Sin embargo, y de momento, tanto el jugador como el club culé se quieren esperar a ver cómo evolucionan sus problemas de pubalgia para acabar de tomar una decisión definitiva.