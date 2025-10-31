Aumenta la preocupación por la situación de Lamine Yamal fuera del Barça

Lamine Yamal lleva en el centro de la polémica los últimos días. El extremo del FC Barcelona fue uno de los señalados en el Clásico contra el Real Madrid del pasado domingo en el Santiago Bernabéu, teniendo en cuenta sus declaraciones en la previa del partido y, además, su pésimo rendimiento sobre el terreno de juego. Y parte de eso tiene explicación en su estado físico.

La realidad es que el delantero no está al 100% por los problemas de pubalgia que ha tenido en las últimas semanas y, de hecho, está aumentando la preocupación por su situación en el Barça. De momento, el jugador no se plantea operarse por ahora y ha decidido seguir un tratamiento conservador, pero si no mejora, la opción de pasar por el quirófano podría estar ahí.

Lamine Yamal no se plantea operarse de sus problemas de pubalgia por ahora

Pese haberlo consultado con médicos expertos tras no haber hecho limpio de su lesión, su idea es aguantar unas semanas más con este tratamiento y evaluar la evolución que tenga. Si el dolor no cediera, se acabaría estudiando la viabilidad de una intervención, pero a día de hoy, Lamine se muestra totalmente en contra, ya que no quiere perderse más tiempo en el campo.

Aun así, se está notando, y mucho, que Lamine no está al 100%. El catalán ha perdido su frescura e intensidad sobre el césped, como se vio en el Clásico, algo que está perjudicando los intereses del Barça, ya que no pueden contar con uno de los mejores futbolistas del mundo a su mejor nivel. Y eso, está preocupando tanto al club azulgrana como al cuerpo técnico, empezando por Hansi Flick.

El extremo catalán del Barça no está al 100% físicamente

Por lo tanto, está por ver cómo evolucionará el jugador de sus problemas de pubalgia, pero la opción de una intervención está ahí, a pesar de que, de momento, Lamine no quiere ni pensar en ello. El delantero sigue entrenando con normalidad y todo apunta que seguirá siendo titular, pero si el dolor persiste, la situación podría cambiar de manera dramática.