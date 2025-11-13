Luis de la Fuente le aconseja que no vaya al Real Madrid porque ha nacido para jugar en el Barça

Luis de la Fuente suele dar consejos a los jugadores en los que puede entrenar en la selección española. Por eso, el seleccionador habría aconsejado a uno de los futbolistas más importantes del combinado nacional que lo mejor para su carrera sería rechazar al Real Madrid, teniendo en cuenta que ha nacido para jugar en el FC Barcelona, como lo ha demostrado a lo largo de los años.

Se trata de Rodri Hernández, uno de los mejores mediocentros del mundo. Actualmente, el español se encuentra lesionado y no lo está pasando nada bien esta temporada por culpa de los problemas físicos, pero al 100%, es un futbolista que puede controlar la medular de un equipo a la perfección. Por eso, De la Fuente cree que eso lo debería de hacer en el Barça y no en el Madrid.

Aun así, parece complicado que el conjunto azulgrana se lance a por él, ya que el Manchester City pediría una cantidad muy grande por él, eso si le abrieran la puerta de salida, a pesar de que acaba su contrato con el club inglés en 2027. Además, el Barça tiene el centro del campo muy cubierto, aunque la inclusión de Rodri podría suponer un aumento de nivel muy considerable.

En el Madrid es todo lo contrario y, de hecho, los blancos sí que estarían muy interesados en hacerse con los servicios de Rodri, ya sea a partir del próximo verano, cuando solo le quede un año de contrato, o a partir del 2027, cuando pueda llegar a coste cero y como agente libre al Santiago Bernabéu. Esto es algo que preocupa al City, ya que, de momento, no ha querido renovar su contrato.

Por lo tanto, está por ver si los consejos de Luis de la Fuente tendrán efecto y el centrocampista rechazará la posibilidad de jugar en el Madrid, aunque también parece muy complicado que pueda hacerlo en el Barça, a pesar de que su estilo de juego pegue más con el azulgrana que con el blanco.