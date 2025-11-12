Luis de la Fuente está muy enfadado con Lamine Yamal

La desconvocatoria de Lamine Yamal con la selección española ha supuesto un terremoto considerable entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el FC Barcelona, teniendo en cuenta que la RFEF está acusando a la entidad azulgrana de haber jugado sucio con la presencia del extremo con el combinado nacional, expresando su "sorpresa y malestar" por su marcha de la concentración.

A partir de ahí, Luis de la Fuente también está muy enfadado con el futbolista, ya que cree que se ha borrado directamente. Aunque Lamine aún no está recuperado al 100% de su pubalgia, el delantero sigue jugando todos los minutos posibles con el Barça, por lo que el seleccionador piensa que si puede hacerlo con su club, también tendría que estar disponible para la selección.

Luis de la Fuente está muy molesto con Lamine Yamal por su desconvocatoria

A su vez, el técnico de la Roja está disgustado con Lamine por el simple hecho de no haberle plantado cara al Barça y haberse negado a irse, ya que el catalán está muy triste por haber tenido que abandonar la concentración y no poder ayudar a sus compañeros a acabar de finiquitar la clasificación para el próximo Mundial del verano que viene que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Luis de la Fuente ha asegurado que Lamine es un futbolista muy implicado con la selección y muy querido, pero también ha recriminado su actitud, poniendo por delante otros aspectos antes que el combinado nacional. Aunque el seleccionador necesita al extremo al 100%, sabe que su presencia también es fundamental para los éxitos de España en el terreno de juego en los próximos partidos.

El seleccionador cree que el jugador tendría que haber luchado más

A partir de ahí, está por ver si la relación entre la RFEF y el Barça mejorará a largo plazo y si De la Fuente sabrá perdonar a Lamine. De momento, está muy enfadado con él, ya que a pesar de que su desconvocatoria es para acabar de recuperarse de sus molestias de la pubalgia que lo llevan afectando en las últimas semanas, está molesto con las formas en las que se ha producido.